El riesgo de inundaciones por lluvias intensas alcanza a 37 de los 43 distritos de la región Ica, que presentan niveles de riesgo alto o muy alto, según información de CENEPRED correspondiente al 2026, difundida por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). En estas jurisdicciones reside aproximadamente el 97 % de la población regional, es decir, unas 827 mil personas que podrían verse expuestas ante posibles emergencias

Alerta por lluvias

La situación también pone en riesgo viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, terrenos agrícolas y vías de comunicación que conectan a las distintas comunidades. De acuerdo con el análisis, las consecuencias de las precipitaciones y eventuales desbordes podrían afectar tanto a la población como a la infraestructura y las actividades económicas de la región.

Asimismo, CENEPRED ha identificado 776 puntos críticos en Ica, donde existe una mayor posibilidad de que las lluvias y los desbordes de agua ocasionen daños. Estos lugares requieren atención preventiva para reducir la exposición de las familias y evitar afectaciones de mayor magnitud durante la temporada de precipitaciones.

Ante este panorama, REDES destaca la importancia de ejecutar acciones antes de la llegada de las lluvias, como limpiar ríos y quebradas, proteger puentes y reforzar las defensas ribereñas. Además, advierte que el próximo cambio de autoridades no debe retrasar las medidas de prevención, por lo que resulta necesario conocer qué intervenciones se están realizando actualmente en los distritos más expuestos y cuáles continúan pendientes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO