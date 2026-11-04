El Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 60 días calendario en 40 distritos de las cinco provincias de la región Ica, debido al peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado este martes 3 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

Prevención urgente

La disposición tiene como finalidad que las autoridades ejecuten acciones inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo existente, además de desarrollar trabajos de respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias. La declaratoria se sustenta en un informe situacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaborado con información técnica del Senamhi, CENEPRED y la comisión ENFEN, entre otras entidades.

En la provincia de Ica, los distritos comprendidos son Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona y Pueblo Nuevo. También figuran Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario. Estas jurisdicciones deberán adoptar las medidas correspondientes ante el riesgo de precipitaciones intensas.

En la provincia de Chincha, la medida alcanza a Alto Larán, Chavín, Chincha Alta, Chincha Baja, El Carmen y Grocio Prado. La relación también incluye a Pueblo Nuevo, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana, Sunampe y Tambo de Mora. En conjunto, son 11 distritos chinchanos incorporados en la declaratoria de emergencia.

Por su parte, en la provincia de Nasca se encuentran comprendidos los distritos de Changuillo, El Ingenio, Nasca y Vista Alegre. Mientras que, en Palpa, la disposición incluye a Palpa, Llipata, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo. De esta manera, las cinco jurisdicciones distritales de Palpa también están consideradas en el documento oficial.

En tanto, en la provincia de Pisco, los distritos incluidos son Huancano, Humay, Independencia, Pisco, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Con esta relación se completa la lista de 40 jurisdicciones de la región Ica comprendidas en el decreto supremo, que establece un periodo de emergencia de 60 días calendario para atender el peligro identificado.

El decreto establece que el Gobierno Regional y las municipalidades involucradas deberán ejecutar las intervenciones en coordinación con el INDECI y con la participación de diversos ministerios, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Defensa y Transportes. Las acciones estarán orientadas a reducir los riesgos y atender posibles afectaciones. Su financiamiento se realizará con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

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