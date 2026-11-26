Una fuerte tormenta azotó el Autódromo Internacional Zilmar Beux, en la ciudad brasileña de Cascavel, y provocó la rotura de los ventanales de la sala de prensa, además de lanzar muebles y equipos por los aires.

El incidente se registró el viernes 20 de noviembre; sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad recién fueron difundidas por los medios locales el martes 24.

Las imágenes muestran a varias personas buscando refugio mientras las divisiones internas del recinto comienzan a desplomarse. De acuerdo con el medio brasileño Band, ninguno de los asistentes que se encontraba en la sala de prensa resultó herido.

El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar) reportó vientos de hasta 66.2 km/h, además de fuertes precipitaciones y actividad eléctrica en la zona.

La tormenta también provocó el colapso de varias carpas y ocasionó daños en el sistema de cronometraje del autódromo, por lo que las actividades fueron suspendidas ese día. Pese a ello, la 40.ª edición de la carrera Cascavel de Ouro se realizó al día siguiente.

⛈️ Poderosa tormenta destroza ventanas y lanza escombros por los aires en Brasil 🇧🇷 🏁 Una tormenta azotó la zona durante los preparativos para la 40 edición de la carrera Cascavel de Ouro 💨 Las ráfagas de viento alcanzaron los 66.2 km/h #VIDEO: Automóvel Clube de Cascavel via Storyful — El Universal (@El_Universal_Mx) November 25, 2026