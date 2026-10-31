Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las micro y pequeñas empresas (MYPE) frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño 2026-2027, la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO), perteneciente a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica, organizó el Foro Regional: “Prevención y preparación de la MYPE ante el Fenómeno El Niño 2026-2027”.

Continuidad de actividades económicas

Durante la jornada se abordaron tres temas fundamentales: “Gestión del riesgo de desastres y medidas preventivas ante el Fenómeno El Niño 2026-2027; inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y medidas preventivas para preparar los negocios frente a este fenómeno; y recomendaciones para garantizar la seguridad de los establecimientos ante posibles emergencias”.

Estos temas permitieron destacar la importancia de identificar riesgos, verificar las condiciones de seguridad de los locales comerciales y adoptar acciones oportunas para proteger la infraestructura, los bienes y la integridad de trabajadores y clientes.

Asimismo, se resaltó la necesidad de que los empresarios y emprendedores implementen medidas preventivas que contribuyan a reducir posibles daños ante lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados al Fenómeno El Niño, favoreciendo la continuidad de sus actividades económicas.

De esta manera, el Gobierno Regional de Ica, promueve una cultura de prevención y preparación en el sector empresarial, brindando información que contribuya a fortalecer la seguridad y sostenibilidad de las MYPE de la región.

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