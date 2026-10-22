Ante el pronóstico de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026, la Municipalidad Provincial de Ica viene preparando tres refugios temporales con capacidad para albergar a más de 6000 personas que podrían resultar afectadas por inundaciones. Así lo informó Walther Mendoza, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna provincial, quien señaló que las acciones de prevención y preparación para la respuesta se están desarrollando bajo un escenario de posibles precipitaciones de gran intensidad.

Alertas en la provincia iqueña

El funcionario explicó que las autoridades están tomando como referencia el escenario más desfavorable ante la eventual ocurrencia del fenómeno climático. Según indicó, los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como las advertencias mencionadas por el ministro de Salud, han motivado el fortalecimiento de las medidas de preparación frente a posibles emergencias que podrían afectar a la ciudad.

Como parte de este trabajo, se han identificado los lugares que funcionarían como albergues temporales, así como las viviendas que presentan mayor fragilidad y las familias que podrían verse afectadas por inundaciones. Para establecer estas zonas prioritarias, la municipalidad toma en cuenta los antecedentes de las emergencias registradas durante el fenómeno El Niño de 1998.

Mendoza detalló que los tres espacios considerados para recibir a las familias damnificadas son el Estadio José Picasso Peratta, el IPD Club del Pueblo y la cancha del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ubicada frente al GORE Ica. En conjunto, estos lugares tendrían capacidad para albergar a más de 6000 personas en caso de que las lluvias provoquen inundaciones y obliguen a evacuar viviendas.

El subgerente precisó que ya se cuenta con el diseño de los albergues temporales y anunció que para la próxima semana se tiene prevista una reunión con las instituciones que integran el sistema de primera respuesta. El objetivo será coordinar cómo se intervendrá ante una inundación o una lluvia intensa que pueda generar aniegos en la zona urbana de la ciudad.

En cuanto a los sectores que podrían resultar más afectados por las precipitaciones, el funcionario advirtió que todavía existe una considerable fragilidad en las viviendas de algunas zonas de la provincia. Entre los lugares identificados mencionó La Tierra Prometida y parte de Cachiche.

Otro de los puntos que genera preocupación es la capacidad del sistema de alcantarillado para responder ante precipitaciones intensas. Mendoza advirtió que los desagües de la ciudad podrían colapsar si se presentan lluvias de gran magnitud, ya que la provincia no cuenta con un sistema de drenaje.

Pronóstico de lluvias

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió una alerta roja por la presencia de lluvias, lloviznas, vientos y neblina entre el 22 y el 24 de octubre, periodo durante el cual las condiciones meteorológicas podrían generar situaciones de peligro en zonas de la costa centro y sur del país.

En la región Ica, el aviso comprende las cinco provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. La alerta también incluye a Arequipa, Lima, la Provincia Constitucional del Callao, Moquegua y Tacna. Si bien los acumulados de precipitación previstos son pequeños, el organismo advierte de un nivel de peligro extremo para la costa centro y sur.

La advertencia se produce en un contexto marcado por el Fenómeno El Niño Costero, cuya magnitud podría alcanzar una categoría extraordinaria hasta enero de 2027.

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