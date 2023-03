En la reciente celebración de los Premios Lo Nuestro 2023, no solo Yahaira Plascencia y Daniela Darcourt fueron las únicas representantes peruanas en la ceremonia organizada por la cadena televisiva Univisión. La top model y presentadora de televisión, Luren Marquez, también se hizo presente, deslumbrando con su belleza y sus raíces nacionales con la bandera del Perú.

De raíces iqueñas, la figura local ha participado en innumerables presentaciones como modelo y presentadora en prestigiosas cadenas internacionales como Univisión y Telemundo y sin lugar a dudas su belleza no pasa desapercibida. Incluso ha participado en videoclips con Maluma, Arcángel, Wilfrido Vargas, Mau y Ricky , Piso21, luciéndose en cada una de sus presentaciones. Lo de Premios Lo Nuestro llegó como sorpresa.

“Estoy muy feliz, cuando recibí la invitación no lo podía creer, es un sueño más cumplido y no tengo dudas que con mucho trabajo y constancia se puede llegar a lo más alto, asistí con la bandera del Perú porque estoy orgullosa de mi país y siempre la voy a representar. Muchos no saben, pero me fui a los Estados Unidos en busca de mis dos sueños, convalidar mis estudios y crecer como modelo y presentadora de televisión, extraño, muchísimo, mi Ica querida, pero sé que la estoy representando de la mejor manera”, comenta la destacada modelo peruana.

Durante la ceremonia de Premios Lo Nuestro 2023, Luren Marquez lució un vestido de la reconocida diseñadora, Gianina azar, quien también vistió a Gloria Trevi para la misma premiación. La modelo peruana no es ajena a las reconocidas diseñadoras, ya que ha desfilado para marcas de la talla de Agatha Ruiz de la Prada, Michael Cinco, Gianina Azar, Anthony Rubio, Kenneth Barlis, House of Mua Mua entre otros.

Además de su éxito como modelo de importantes marcas, Luren Márquez viene forjándose un camino como presentadora de televisión. La talentosa peruana ha participado de algunos espacios en la televisión latina de los Estados Unidos y está próxima a anunciar sus nuevos proyectos para la pantalla chica.

En Perú, Luren Márquez comenzó su carrera artística como modelo y paralelamente se desempañaba como estudiante de Administración de Empresas. En 2018, fue electa Miss Teen Internacional Perú 2018 y Reina del festival Internacional de la Vendimia de la ciudad de Ica, gracias a eso fue electa como embajadora del Pisco peruano.

