Con el 97.865% de actas procesadas en la región Arequipa, los votos blancos y nulos superan el 11% del total de 973 mil 190 ciudadanos que acudieron a las urnas en las elecciones generales del 12 de abril, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con la actualización hasta las 7:07 de la noche del jueves 16 de abril, 73,322 ciudadanos (7.535%) votaron en blanco, mientras que 37,869 electores (3.892%) optaron por el voto nulo, sumando en conjunto a 111 mil 191 votos.

En cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales, el candidato Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, encabeza la votación en la región con el 18.66% de los votos válidos, lo que representa 160,886 votos.

Votos en Arequipa al conteo del 97% de actas (Foto: ONPE)

En segundo lugar se ubica Ricardo Belmont, del partido Perú Cívico Obras, con el 10.886% (93,829 votos). Muy cerca, en tercer lugar, aparece Rafael López Aliaga con el 10.634% (91,660 votos), marcando una diferencia mínima.

El cuarto puesto lo ocupa Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, con 86,616 votos (alrededor del 10%), seguido por Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien alcanza 80,278 votos, equivalente al 9.314%.

Sin embargo, estos votos emitidos en la región Arequipa, difieren a los resultados a nivel nacional. Keiko Fujimori de Fuerza Popular es la candidata con más respaldo con 2 millones 680 mil 35 votos equivalente al 17% de los votos válidos y en el segundo lugar figura Roberto Sánchez con un millón 880 mil 549 sufragios a favor, equivalente a 11.973%, seguido de Rafael López Aliaga con un millón 873 mil 944 votos.