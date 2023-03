Magaly Medina estuvo presente en el set del programa de YouTube de la periodista Verónica Linares, donde contó detalles inéditos sobre su carrera televisiva. Además, la popular Urraca reveló que su hijo Gianmarco Mendoza vive en el extranjero.

“No está casado, tampoco tiene hijos [¿No te ha hecho abuela?] Felizmente. Mi hijo es bien difícil, tiene una personalidad difícil. Tiene un carácter complicado, yo que soy su madre lo sé. Sé que ha tenido enamorada, yo respeto su anonimato”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad”.

Cabe mencionar que Magaly Medina expresó que está muy feliz que su hijo esté viviendo en el extranjero, pues está buscando su propio camino.

“A mí me encanta que mi hijo que esté lejos, porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina. Él está feliz (...) Los hijos tienen que encontrar su propio camino”, expresó.

