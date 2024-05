Aunque muchos lo conocen por interpretar a ‘Phillipe’ en la serie Élite de Netflix, Pol Granch ya se había iniciado en el terreno musical desde que ganó el concurso Factor X en el 2018.

En medio de su gira de medios a propósito de su llegada a otros países de Latinoamérica, Diario Correo conversó con el cantante y actor español. Cuando retrocedemos a las influencias, Granch confiesa que, desde muy pequeño, tiene fascinación por la música francesa, debido a la nacionalidad de su padre.

Con una carrera en ascenso, Pol Granch tiene sus enfoques claros y este 16 de mayo, se presentará por primera vez en nuestro país en el Centro de Convenciones Barranco.

—¿Cuáles fueron las influencias musicales en el proceso de creación de tus dos álbums?

De todo un poco. Desde pequeño he escuchado mucha música en español y en francés también, porque mi padre es francés. Me ha encanta el rap americano, en español, pop y rock. Me quiero empapar más de la cultura latinoamericana porque es increíble y estamos más unidos de lo que pensamos

—¿Hay algún tema que consideres especial por algún motivo?

Todas en el momento de crearlas son especiales, pero es verdad que no todas están en mi corazón cuando canto en directo, porque crea y genera una energía muy especial, revive muchas cosas. Te diría ‘No te bastó, mi corazón’.

Pol Granch en Lima. (Foto: Antonella Acosta)

—Después de ‘Élite’, este 2024 te veremos en una película dedicada a Locomía. ¿Tenías ganas de retomar la actuación?

Muchas ganas. Como siempre digo, soy muy perfeccionista y me dan muchos nervios hacer y quiero hacerlo todo muy bien, pero sí es verdad que ha quedado un proyecto muy lindo, se estrena pronto la película. Espero que la vean y me den su feedback. Me encantó hacerla y compartir con tantos buenos amigos en el elenco.

—¿Qué te aporta tu faceta como actor a la hora de hacer música?

Mucha soltura y más ganas de querer interpretar. Los rodajes de un videoclip y de una película, son muy diferentes, pero sí es verdad que me ha aportado muchísimas herramientas. Cuando estoy en un rodaje de cine estoy como una esponjita, absorbiendo toda la información posible porque tengo que aprender mucho.

—Al ser una figura pública, ¿cómo haces para lidiar con la fama?

Pienso en la oportunidad que tengo para expresar lo que no puedo, en otras partes y seguir para adelante. Si te pones a pensar en la fama, te bloqueas y la creatividad y la imaginación se van a otra parte. Entonces lo siento muy normal, siempre he sido un tío muy normal.

—¿Un mensaje para tus fans peruanos que irán a verte esta noche?

Me encanta vuestra comida, llevo un día y estoy encantando. Muchísimas gracias por venir a verme, pese a que estemos tan lejos. Espero venir muchísimas veces más.

(Entrevista y video: Gianina Laredo Ravello)