La Gerencia Regional de Salud (Geresa) desplegó acciones de control vectorial, vigilancia epidemiológica, atención oportuna de pacientes y actividades de prevención sanitaria en 12,945 viviendas de la provincia de Trujillo, principalmente en zonas consideradas de mayor riesgo por la presencia del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad para reforzar la lucha frontal contra esta enfermedad y mantener el objetivo sanitario alcanzado el año pasado: cero muertes en este departamento por dengue.

Las intervenciones incluyen fumigación focalizada, control larvario casa por casa y eliminación de criaderos del vector.

Fumigación en Virú

Las acciones también se han intensificado en la provincia de Virú, especialmente en el distrito de Chao, donde se han reportado más de 100 casos positivos de dengue, situación que motivó la ejecución de jornadas de fumigación masiva y control sanitario en sectores priorizados.

En esta jurisdicción, las brigadas lograron intervenir 596 viviendas en Nuevo Chao, 897 en Chao y alrededor de 500 en el casco urbano, como parte de un trabajo articulado entre la Red Integrada de Salud (RIS) y la Municipalidad Distrital de Chao.