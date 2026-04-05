El Jurado Nacional de Elecciones informó que, desde este lunes 6 de abril, entran en vigencia diversas restricciones en el marco de las elecciones generales previstas para el domingo 12 del presente mes.

Estas medidas, aplicables en todo el país, buscan garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones.

Entre las principales disposiciones figura la prohibición de difundir o publicar encuestas de intención de voto desde las 00:00 horas del lunes 6, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con multas de hasta 100 UIT .

Asimismo, desde el viernes 10 queda prohibida la realización de reuniones o manifestaciones políticas, con penas que pueden incluir prisión.

La normativa también establece que toda propaganda política deberá suspenderse desde el sábado 11, un día antes de los comicios. Ese mismo día entrará en vigor la denominada “ley seca” , que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes 13, bajo sanción de multas y posibles penas de cárcel.

Durante la jornada electoral del domingo 12, se restringen además los espectáculos públicos y las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación. Estas medidas buscan evitar disturbios y asegurar el orden durante la votación.

El JNE precisó que los fiscalizadores desplegarán operativos a nivel nacional para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Las sanciones por infringirlas están contempladas en el marco legal vigente y forman parte de las acciones para asegurar elecciones transparentes y ordenadas.