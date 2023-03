El conductor de “Estás En Todas” Jaime ‘Choca’ Mandros se refirió, en una reciente conferencia de prensa, a los estudios que tomará en el extranjero y su trabajo en el Perú.

El presentador de televisión indicó que a pesar de su próximo viaje a España, para estudiar un máster en Gestión y Comunicación en Turismo Gastronómico, seguirá realizando entrevistas para el programa de los sábados.

“Este 2023 cumplo 20 años en América TV, así que le pedí una licencia al canal, quienes me dieron el apoyo, porque es un sueño que quiero cumplir, pero estaré conectado en una especie de teletrabajo. No me retiro de la televisión porque regreso, pero por ahora me tomo un respiro. Ya regresaré presencial con más conocimiento”, señaló.

Asimismo, al ser consultado sobre las personas a las que podría realizar entrevistas, no descartó a Magaly Medina. “No tengo problemas de entrevistar a cualquier persona, es delicioso sacar información a personas que te agradan o a las que no”, aseguró.

“Siempre me ha encantado trabajar. Entiendo que hay cosas que a uno le puede molestar, pero allá uno tiene la potestad de responder o no. Si uno decide estar en pantallas sabe que se expone a todo tipo de comentario verdaderos o falsos. Y si he estado en muchos programas eso es una percepción, pero sí he aceptado muchos retos”, agregó el compañero de conducción de Natali Vértiz y Yaco Eskenazi.

