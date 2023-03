En la última edición de su programa, Magaly Medina puso en evidencia que Luisito Caycho habría falsificado su diploma de chef y que nunca estudió en el Instituto Rambla de España, pues el documento tiene fallas ortográficas.

“No es ni una falsificación del diploma del certificado de aprovechamiento del curso que nosotros damos, no es ni el mismo formato, ni la misma imagen, ni nada igual”, declaró Oriel Millán, gerente del Instituto Rambla de España.

Cabe mencionar que la producción del programa de Magaly Medina se comunicó con la supuesta dueña del restaurante ‘La Caleta del Chamaco’ desmintió a Luisito Caycho.

“Todo lo que dice es mentira. Ya el tema del restaurante yo lo abrí y yo lo cerré, de siempre”, dijo Karina Zaldivar.

Luisito Caycho considera que Lucía de la Cruz no lo supo valorar: “Ya no es mi cuculí, murió para mí”

Luisito Caycho está dando de qué hablar no solo por su llegada a Perú tras haber luchado en España, sino por temas relacionados con Lucía de la Cruz, pues hace unos días la cantante lo ignoró luego de presentarse en ‘Magaly TV: La Firme’.

El popular ‘Chamaco’ decidió pronunciarse sobre la criolla y dejarle en claro varias cosas porque no desea saber nada de ella.

“Desde ahora Lucía ya no es mi cuculí, ahora es la difunta porque murió para mí. Todo el amor y el respeto que sentía durante años se fueron al tacho”, expresó en una entrevista para Trome.

Asimismo, Luisito reveló que de la Cruz no valoró los sentimientos que le tenía, así como el “respeto” que le ofrecía cada vez que se reencontraban: “Lo más que me dolió es que no supo valorar el amor y respeto que tuve por ella, para mí está ‘muerta’ para siempre”.

Posteriormente, el exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ reveló que le tiene rencor a Lucía de la Cruz porque no toleró que la criolla saliera a declarar “tonterias” frente al público, dejándolo mal frente a todos: “Estoy resentido con ella. No es justo, yo siempre la traté con amor y ella hable tantas tonterías al nivel nacional”.

