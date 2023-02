Sheyla Rojas se presentó en la última edición del programa de YouTube de Choca Mandros, donde contó detalles de su vida en México. Además, reveló que le afectó muchísimo la canción “Que me deje coja, sino next”, creado por DJ Peligro

“No, no, esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar, me daba hasta cólera, no la podía escuchar. Hasta que no sé dónde fue, creo que después de tiempo la escuché, como que ya había pasado”, expresó Sheyla Rojas.

Luego, la también modelo reconoció que le afectó mucho las imágenes difundidas junto al futbolista Luis Advíncula pero, en la actualidad, ya lo superó.

“En su primer momento sí me afectó. Fue una etapa muy tormentosa, ahora ya lo pasé, ya lo superé”, expresó

