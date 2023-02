Luisito Caycho y su dura historia en España: “Fui albañil, mozo y hasta dormí bajo un puente con mis maletas”.

Luisito Caycho contó todo lo que tuvo que pasar cuando llegó a España. De acuerdo con lo que contó, se fue a Europa hace cinco años por una gira por Holanda, Suiza, Noruega y terminó en Barcelona, pero fue engañado por unos conocidos que prometieron ayudarlo pero lo dejaron abandonado a su suerte.

“ Las personas que dijeron que iban a apoyarme, a recibirme, desaparecieron y me dejaron en la calle (suspira), pero no me rendí, luché por alcanzar mi sueño ”, expresó el ‘Chamaco’ para el Trome.

Asimismo, el exesposo de Lucía de la Cruz confestó que cuando recién llegó a Barcelona tuvo que ingeniárselas para sobrevivir, pues trabajó como albañil y mozo, y hasta tuvo que dormir en las calles y no tener ni para costear su comida.

“ Me tocó dormir en la calle, debajo de un puente con mis maletas, con la lluvia y el frío. Algunos días no tenía para comer, pero sequé mis lágrimas y seguí adelante. Fue muy duro ”, manifestó Luisito.

