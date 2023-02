La conductora de “Magaly Tv La Firme” le respondió al cantante de cumbia Tony Rosado, quien ha asegurado que nunca sería ‘ampayado’.

En una entrevista, el cumbiambero afirmó que no se sentaría en el set del programa de la popular ‘Urraca’. “Me han llamado muchas veces, pero así me paguen un millón de dólares no voy a ir, porque esa señora hace mucho daño. Hasta me siguen para ver qué cosa hago de malo. No me gusta estar en discotecas, ‘chupar’ en las cantinas, no me gusta eso”, expresó para El Popular.

Al respecto, la presentadora de espectáculos señaló que ninguno de sus reporteros se ha dedicado a seguir al cantante. “¿'Me siguen’? ¿Tiene paranoia? O está poniendo el parche porque seguro está con la conciencia cochina. (...) Mira, Tony Rosado, así me dieran un millón de dólares no invertiría en cámaras ni en camarógrafos que te sigan. Es mala inversión, no me interesa”, mencionó.

“Tampoco perdemos nuestro tiempo, somos una producción modesta. No tenemos un millón de dólares, no tenemos toda la plata del mundo para estar pagando investigadores que estén siguiendo a gente que no me suma, no me da nada, que a nadie le interesa”, agregó.

Tony Rosado aconseja a Shakira: “Si tuviera su teléfono la llamaría para decirle que cante Ya te olvidé”

El cantante afirmó que la colombiana no está dolida, pero que sí está sintiendo “la pegada” porque no imaginó que la dejarían.

“No creo que esté dolida, pero se podría decir que recién está sintiendo la pegada porque nunca pensó que Piqué la iba a abandonar, sobre todo siendo una mujer tan hermosa y linda cómo lo es. Es más, no entiendo por qué la dejó, Piqué es un imbécil. Shakira no se merece un hombre así”, contó Tony Rosado para Trome.

Luego continuó con: “no sé si Shakira ha hecho la canción o se lo han compuesto, pero está bien realizada y le canta su ‘chiquita’ a todos. Me gusta su canción porque con la letra deja claro que no es ninguna tonta”.

TE PUEDE INTERESAR