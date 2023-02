La ex Miss Perú Natalie Vértiz reveló, en ‘Mande Quien Mande’, cuál es su verdadera nacionalidad tras rumores en las redes sociales.

En una entrevista con la popular ‘Carlota’, la conductora de ‘Estás en Todas’ confirmó que su madre, Patricia Gonzales, fue Miss Cusco en su juventud. “Regia y espectacular, me enamoré”, expresó el personaje interpretado por Carlos Vílchez.

Asimismo, la esposa de Yaco Eskenazi reveló no haber nacido en el Perú. “Lo que pasa es que la verdad nací en Estados Unidos, pero soy bien peruana. Toda mi sangre es peruana, mi papá es chiclayano y mi mamá es cusqueña. Yo recontra peruana. Mi hermana y mi hermana menor nacieron allá”, señaló.

Yaco Eskenazi revela en TikTok lo que no le gusta de Natalie Vértiz: “Eres muy mandona”

Ambos accedieron a realizar uno de los retos más virales de TikTok llamado “5 cosas que no te gustan de mí”. La exreina de belleza ‘obligó’ a su esposo a grabar dicho trend para la conocida plataforma.

Inicialmente cuando la modelo le pide al conductor de TV que hagan este reto, él le responde: “No, no, no, ahorita no estoy de humor”. Ante ello, Natalie insiste y lo convence de mencionar solo tres cosas.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok... segundo, que eres muy impuntual”, dijo Yaco. Después de unos segundos, añadió: “Eres muy mandona”.

