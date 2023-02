La conductora de “Estás En Todas”, Natalie Vértiz, rechazó en vivo la peculiar propuesta que le hizo su esposo, Yaco Eskenazi.

En el programa de este sábado 4 de febrero, el ex chico reality, fue presentado como parte del elenco del magazine de América Televisión. “Espero sea diez años más de paso aprovechamos, quien sabe y quizá la próxima temporada estamos anunciando la llegada de una bebita (...) Antes nos faltaba el segundo, ahora nos falta la chancleta”, expresó, tras haber recibido la bienvenida de Jaime ‘Choca’ Mandros.

Ante el comentario, la ex miss Perú lo tomó con humor y aseguró no tener en sus planes tener un hijo más. “Tendría que estar muy zafada para tener un bebé más, con mis dos bebés es más que suficiente. Mejor vamos a lo que viene”, respondió.

Yaco Eskenazi revela en TikTok lo que no le gusta de Natalie Vértiz: “Eres muy mandona”

Inicialmente cuando la modelo le pide al conductor de TV que hagan este reto, él le responde: “No, no, no, ahorita no estoy de humor”. Ante ello, Natalie insiste y lo convence de mencionar solo tres cosas.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok... segundo, que eres muy impuntual”, dijo Yaco. Después de unos segundos, añadió: “Eres muy mandona”.

“Quéeee, qué mentiroso”, contestó Natalie, quien también se confesó. “Primero, que te encanta jugar FIFA todo el día, podría acabarse el mundo y tú sigues allí. Segundo, que prendes todas las luces en la noche cuando quiero intentar ponerme en modo zen”, indicó, aunque no precisó la tercera característica.

