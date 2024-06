En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentaron las hermanas de Alex Brocca, Verónica y Jessica Gutiérrez. Durante la conversación, ambas hablaron sobre su hermano y la relación que este tuvo con Ernesto Pimentel.

Verónica y Jessica expresaron su malestar por la película Chabuca, en la que se afirma que ambos se perdonaron en el lecho de muerte de su hermano, señalando que esto es falso.

“Hay una parte donde Ernesto Pimentel dice que se perdonó, rezaron juntos, se abrazaron, cosa que no fue cierta. Si él lo sintiera así, como ha dicho, yo digo, ¿por qué sacar en una película y hablar mal de mi hermano? Porque si una persona perdona de corazón, entonces yo digo, ¿por qué hablar de mi hermano? ¿Por qué hablar mal de mi hermano?”, dijo en un inicio una de las hermanas de Alex.

Luego continuó con: “entonces, de verdad que no sé qué decir realmente de esta persona. En mala hora mi hermano, no sé, estuvo con esta persona, se cruzó en su camino, de verdad, en mala hora. Bueno. Ahora lamentablemente mi hermano ya no está acá”.

Ernesto Pimentel se molesta con reportero de Amor y Fuego tras ser consultado por su película

Amor y Fuego mostró imágenes de cómo Ernesto Pimentel pierde los papeles con un reportero, luego de que le preguntara sobre el cambio del final de su película Chabuca en Netflix.

“Ya te contesté, no sé qué más quieres. Me estás incomodando. Si tú quieres hacer una pregunta, háblalo con Tondero”, manifestó Ernesto Pimentel.

Luego continuó con: “¿Te parece a ti correcto lo que haces? O sea, yo no estoy hablando contigo, estoy en otro evento”.

Te puede interesar

Yaco Eskenazi sobre sus compañeros que aún siguen trabajando en realities: “la gente los ve”