Lou Ferrigno, reconocido mundialmente por interpretar a Hulk en la serie El Increíble Hulk (1978-1982), será una de las principales figuras de la décimo quinta edición del Día del Cómic Festival. El evento se llevará a cabo del jueves 1 al domingo 4 de mayo en la avenida La Peruanidad (Campo de Marte), en Jesús María, desde el mediodía hasta las 9 p.m.

Ferrigno, además de su icónica carrera en la televisión, es un culturista profesional que, en su mejor época, medía 1,96 metros y pesaba 138 kilos. Su imponente físico lo convirtió en la elección perfecta para dar vida al “gigante verde” de Marvel. Sin embargo, el actor recuerda los desafíos que enfrentó al asumir el papel.

“La preparación para convertirme en Hulk fue de entre 3 a 4 horas de maquillaje diario y tener que mostrar emociones sin poder hablar. Fue un desafío tener que romperme a mí mismo para mantenerme siendo parte del reparto como Hulk”, señala.

Además de su paso por la serie, Ferrigno ha tenido apariciones en varias películas del universo de Hulk, incluyendo Hulk (2003), The Incredible Hulk (2008) y The Avengers (2012), donde prestó su voz al personaje. Sobre la versión actual del héroe en el cine, opina: “Mark Ruffalo es un actor maravilloso, pero el nuevo Hulk CGI no es nada comparado al Hulk original”, enfatiza, y agrega: “El legado de Hulk, después de 40 años, es que sigue siendo el mayor personaje icónico de Marvel en la actualidad”.

El Día del Cómic Festival ofrecerá una amplia variedad de actividades, incluyendo exhibiciones de coleccionismo, más de 100 tiendas especializadas y música en vivo. Uno de los momentos más esperados será la presentación de la Orquesta Sinfónica, que interpretará temas de anime y rendirá un tributo especial a BTS.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus: https://www.joinnus.com/events/entertainment/lima-dia-del-comic-festival-2025-66390.