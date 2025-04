Melissa Paredes se pronunció luego de que Ale Venturo criticara la crianza que le daba el “Gato” Cuba su hija. Como se recuerda, Paredes y Cuba tienen una hija en común.

En TikTok, una usuaria publicó un comentario donde se evidenciaba su respaldo hacia la actriz tras los comentarios de la empresaria contra el futbolista por la forma de educar a su pequeña.

“ Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso NO SE HACE. Así que déjenme tranquila con mi bebé que solo es una niña inocente de 7 años, llena de amor y de pensamientos lindos ”, respondió Paredes.

Melissa Paredes se pronuncia tras críticas de Ale Venturo a la crianza de su hija. Video: Ric La Torre | TikTok

En el canal de Youtube “Historias detrás de la historia”, Ale Venturo reveló las diferencias en la crianza que tiene con Rodrigo Cuba.

“Yo amo a mis hijas, jamás en la vida les voy a tocar un solo pelo”, expresó el deportista. “Yo sí, a veces quiero jalar pelos”, respondió la empresaria.

Cuando Cuba habló de su hija mayor, Venturo reaccionó con gestos de disgusto y comentó que cuando salía con la también hija de Melissa Paredes, su padre le compraba todo lo que ella quería.

“ ¡Asu mare! Cuando recién lo conocí estaba acostumbrado a que salíamos y todo le compraba, “papi, quiero esto”, ya “esto” ya, no puedes comprar todo (Era una situación distinta) Hasta ahora lo sigues haciendo “, manifestó.

Además, Ale Venturo resaltó que es complicado tener una pareja con hijos, ya que se tiene diferentes crianzas.

“ Si lo quiere hacer chévere, pero a veces estamos todos juntos y obviamente no vamos a darle todo lo que quieren las niñas, es así. Yo no compro todo ”, refirió.