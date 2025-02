Al escuchar su música, las buenas vibras inundan automáticamente tu cuerpo. Con tan solo, 27 años, Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido como Kapo, logró que su propuesta musical conectara con millones de personas que lo acompañan a diario en sus redes sociales y que disfrutan sus pegadizas canciones.

A propósito de su más reciente lanzamiento “ALOH ALOH”, el colombiano conversó con Diario Correo sobre su perspectiva sobre la fama tras el despegue de su carrera musical a través de las plataformas digitales, además, el importante rol de su madre en su vida luego de tomar la decisión de ser artista.

—Tus temas “Ohnana” y “UWAIE” tuvieron un gran impacto en redes sociales, especialmente en TikTok, ¿cómo te sientes con toda esta revolución de views?

Se siente muy bien que la música conecte, que sea la música quien hable. Pueden existir muchos conductos que te puedan llevar a que algo sea conocido, pero esta vez, lo que hizo su magia propia fue la música, lo que más me llena. Depende de eso, de que llegue a la gente, que la escuchen, también aparte de que la escuchen, se queden con la historia de nosotros, entonces ha sido un trabajo completo. Yo siempre he tratado de hacer mis medios de comunicación porque les tengo mucho respeto, por más que las redes sociales ahorita estén moviendo mucho, tengo que salir y mostrarlo. Eso es lo que hago en TikTok, disfruto hacerlo, disfruto cada video, cada canción que les muestro y esa es la recompensa.

—¿Qué opinas de la fama? Debido al éxito que has alcanzado, algunos aspectos de tu vida seguro han cambiado radicalmente.

Yo me siento bien, no me puedo quejar de nada porque todo lo que está pasando lo creamos a punta de mente. Desde ahí yo sabía lo que venía, yo sabía lo que iba a pasar y le pedimos todos los días a Dios sabiduría para que sigamos haciendo las cosas bien, pero bueno, el reconocimiento que llega ahora, nos llena el corazón. Me gusta ese poder de llevarle a la gente un mensaje con mi música o simplemente ponerlos a gozar con una canción. No nos podemos ir a los extremos porque de alguna u otra manera uno no va a criar a la gente, pero si se puede dar un granito de arena para que todo cambie.

—Hay un sinfín de comentarios positivos sobre tu música, muchas personas han conectado porque consideran que se diferencia al resto del mercado actual y también les dejan todo el protagonismo a las mujeres, incluso en tu nuevo tema “ALOH ALOH”, ¿qué papel esencial tienen en tu vida?

Me crie con mi mamá y mis dos hermanitas, en un ambiente muy femenino, pues les doy amor y cariño, ustedes (las mujeres) son lo más lindo. Yo vengo de una mujer y cómo no cantarles bien.

—En una industria en la que aparecen nuevos artistas día a día, ¿de qué forma crees que puedes dejar una huella en la música urbana?

Yo siento que si el día de mañana se me acaba el tiempo y me voy donde Diosito, al menos pueden quedarse no solo con la música, sino con con alguien que vino de un pueblo que los motiva a cumplir algo, un objetivo o sueño. No importa de donde vengas, siempre se va a poder, sí somos capaces. La música nunca va a dejar de sonar porque hemos hecho canciones que se van a quedar, son de alguna manera un clásico.

—¿Cómo fue la construcción de tu estilo musical?

Con el tiempo... Yo digo que fue un proceso que tenía que llevar. Navegué por muchos ritmos y sigo navegando, no me quiero quedar solamente en algo, sino que quiero buscar y estoy en eso con el equipo. No solamente por parte de nuestras composiciones, también por el lado de los sonidos. Me gusta mucho la creación y que nos den la oportunidad a nosotros. Es una búsqueda continua de ritmos.

—Tras varios años siendo persistente en la música, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado en tu carrera?

Combatir el miedo. A veces tenemos mucho miedo y nos llenamos de lo negativo, eso es lo que nos tiene siempre a nosotros con esa presión encima. Yo siempre digo: “Démosle con calma que voy de prisa”. Bajar las revoluciones, respirar y entender que es lo que está pasando y por qué.

El artista colombiano Kapo estrenó su última canción "ALOH ALOH". (Foto: Sony Music)

—Incluiste a tu madre en el videoclip de UWAIE, ¿ella fue un gran apoyo para ti cuando decidiste dedicarte a la música, qué aprendiste de ella?

Todo lo que soy yo es gracias a ella porque con base a eso me enfrenté a la vida. La música fue ese puente para entregar mi tiempo y mi capacidad. Estudié Comunicación Social pero no iba a ser el que entrevistara al número 1, sino el número 1 al que estaban entrevistando. Muy agradecido con mi madre por darme una crianza muy bonita y por enseñarme a través de sus acciones, lo que se debe hacer.

—Colaboraste musicalmente con Danny Ocean, Greeicy, Manuel Turizo, Farruko, Nicky Jam, entre otros artistas… ¿Cuáles son tus referentes musicales?

Tengo muchos, está Arcángel, Tego Calderón, Don Omar, son artistas que he escuchado hace mucho tiempo. Más que referente de un artista, yo me dejo llevar por la música, de las propuestas que lleguen. Me gusta lo salido de lo convencional en ocasiones.

"Me gusta lo salido de lo convencional en ocasiones", afirmó Kapo sobre sus influencias musicales. (Foto: Sony Music)