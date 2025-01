Tras seis largos años de ausencia, el Vivo x el Rock está de vuelta el próximo 29 de marzo en Lurín Live y prometen una experiencia inolvidable con las presentaciones de más de 40 bandas, tanto nacionales como internacionales, en cinco escenarios en simultáneo.

Uno de los artistas que lidera el retorno del festival es Marilyn Manson, el controvertido artista que revolucionó la escena del rock industrial. Conversamos con Jorge Nieto, director de Kandavu Producciones, sobre la negociación y requisitos del cantante estadounidense para su primera llegada al Perú. “Fue el artista que más trabajo nos costó cerrar”, reveló a Diario Correo.

—¿Cuánto tiempo promedio les tomó organizar el regreso del Vivo x el Rock y cuáles fueron los mayores retos?

El festival se viene planificando desde el año 2022 aproximadamente, si bien es cierto, le pusimos mucho más énfasis en el 2023. Lo más intenso han sido los últimos meses del 2024, porque no solo fue congregar a los artistas nacionales e internacionales, sino armar una cartelera de lo que queremos proponer, ha sido un trabajo bastante arduo.

—¿Siempre tuvieron en mente de que el festival sea netamente de rock?

Nuestra prioridad como lo dice el nombre, es ‘Vivo x el Rock’, en sus variantes. Cuando hablo de sus variantes me refiero a que así como tenemos a bandas como Anthrax que es un trash metal, también tenemos a bandas como Los Fabulosos Cadillacs, que pueden tocar hasta carnaval argentino, por llamarlo así. Llegamos a otro como Capital Cities que son netamente bandas para escuchar y para bailar, tratamos de construir un festival que sea bastante amplio en términos de lo que es la propuesta musical.

—¿Qué factores consideraron importantes para elegir a Lurín como el lugar ideal para realizar el show?

Lo primero y lo más importante es el acceso a la zona. Ingresar al local donde previamente se iba a realizar el festival era muy complejo en términos de acceso por la cantidad y el flujo de gente que iba a llevar, lo cual iba a generar caos vehicular y peatonal; pensando justamente en el beneficio y experiencia del usuario, es que decidimos mudarnos a Lurín.

—¿Cuáles serán los puntos de recojo de buses acudir al festival?

Tenemos dos puntos de recojo que estamos trabajando de la mano con la ATU para poder tener los permisos acordes. Uno va a ser en la Estación Matellini en Chorrillos , a la cual uno podrá llegar en Metropolitano y a partir de allí un bus te puede llevar hasta el local ida y vuelta. Otra opción es el puente Benavides , un bus te llevará hasta allí y el usuario tomará su propio medio de transporte.

—¿Venderán el merch oficial de los artistas del line-up y qué alimentos podrán adquirir los asistentes?

Tenemos dos opciones de merch, el del festival, que lo estamos desarrollando con una empresa internacional con producción local para tener merch de calidad y características muy puntuales, que esperamos permita la falsificación sea la menor posible. También vamos a tener un espacio para que las bandas tengan sus puestos de merch oficial. Estamos trabajando el tema de alimentos con marcas importantes y la idea es olvidarnos del chorizo radiactivo color naranja que vale 35 soles y enfocarnos en productos que son de marcas o cadenas conocidas, con los estándares de salubridad y calidad adecuados. Estamos apuntando que la experiencia de los alimentos sea distinta con la finalidad de que la persona que vaya al evento pague un precio justo y reciba un producto adecuado.

Jorge Nieto, director de Kandavu Producciones. (Foto: Julio Cabana)

—¿Fue complicado convencer a Marilyn Manson de venir al Perú?

El tema estuvo muy complejo por los tiempos, porque además; hasta el momento, no ha cerrado con ningún otro país de Sudamérica para tocar y los tiempos no cuadraban mucho. Eso nos tardó 5 o 6 meses para poder tener una respuesta final de la propuesta económica y de tiempos que sean adecuados para que pueda venir a Perú. Te diría que fue el artista que más trabajo nos costó cerrar.

—¿Qué requisitos o exigencias tuvo Marilyn Manson para realizar un concierto por primera vez en nuestro país?

En general todos los artistas tienen un rider, que son sus especificaciones y solicitudes. La gran diferencia está que al ser un festival, el que manda es el rider del festival. Los artistas se acomodan un poco a lo que el festival les ofrece pero por supuesto que si nos piden cosas como camerinos totalmente privados, zonas aisladas, cierto tipo de alimentos o bebidas alcohólicas que en algunos casos puede ser que no las encuentres en el país y les tienes que decir; no te encuentro la bebida A, pero te ofrezco la bebida B que si se vende en mi país. Si han habido cierto tipo de requerimientos que tenemos que cumplir porque es parte del contrato con el artista.

—¿Consideras que la parte económica es la más determinante en la negociación?

No necesariamente, y eso es lo curioso en el caso de Manson. La parte económica claro que pesa, pero muchas veces para el artista lo que más pesa es el hecho de poder tener un gira alrededor de una fecha , porque ellos tienen un costo logístico para llegar con todos sus equipos, técnicos o de personal humano, para hacer una sola fecha; por eso ellos tratan de venir a un país y luego abren más países alrededor para poder hacer rentable su gira. En este caso, el factor económico fue un tema importante pero creo que lo fue más la salida del nuevo disco y la planificación alrededor de esto. Fue complejo, pero creo que lo que logramos fue justamente coincidir que la llegada de Manson al Perú vaya de la mano con el lanzamiento de su nuevo disco, con la finalidad de tener nuevo contenido de él en el mercado peruano.

—¿En la actualidad se han incrementado los costos de producción?

Los costos de producción de un festival son bastantes elevados. Nosotros tenemos cuatro escenarios de los cuales uno de ellos es doble, lo cual los convierte en cinco escenarios en el local. Más que la elevación de costos, lo que tenemos es el permanente cambio de los costos porque siempre hay ajustes de último minuto que se van dando a la hora de la construcción y producción del festival. Sobre todo cuando hay artista que te exige o demanda ciertas características técnicas para que sus show funcione.

—¿Han variado las tarifas de los artistas a comparación de años anteriores?

Sí, bastante. Para no decir datos concretos, probablemente, hablando del 1 al 10, un artista que antes costaba 4, hoy en día vale 6 o 7, ha pasado en todos los niveles. Es más acentuado cuando se trata de festivales porque el artista llega puntualmente al festival, entonces su costo se incrementa.

—En el Perú hay una gran falta de espacios adecuados para realizar conciertos, ¿esta problemática nos puede relegar de las grandes giras?

Totalmente. En el Perú, en especial en Lima, tenemos un problema serio con los locales, no tenemos un lugar adecuado para conciertos y me refiero a un espacio que no complique la vida y la convivencia con los vecinos de la zona. No tenemos un espacio que tenga instaladas de manera permanente, la gran mayoría de equipos técnicos que se requieren para hacer un show. Al no tener esto, nos lleva a que los costos de producción puedan ser más elevados que en otros países porque arrancamos de cero siempre, mientras que otros países tienen una base establecida en cuanto a costos de seguridad, producción, luminotecnia, etc. Acá no, cada concierto nuevo, es una negociación nueva y al no tener el espacio casi implementado, esos costos te llevan a que no siempre sean viables los eventos de gran envergadura.

—¿Qué acciones toman para reducir el impacto ambiental en un show?

El impacto ambiental desafortunadamente está en todos los eventos, por eso uno de los motivos de mudarnos a Lurín, fue tomar en consideración a los vecinos. Primero el sonido, estamos en una zona donde no afectamos la vida de las personas , y eso es algo muy importante para los asistentes y los que quieran asistir entiendan que nuestra diversión tiene un límite, que es el respeto a la convivencia con los vecinos de la zona. Otro punto es los medios de transporte, hemos tratado de conseguir vías de acceso rápidas como es la Panamericana. Si hay un impacto, lo podemos aminorar, con iniciativas que estamos empezando a generar para el festival y que ya venían de conciertos previos. Tenemos una iniciativa interesante que se llama ‘La música te abriga’, todas las botellas y vasos de plástico del evento son recolectadas y transformadas en mantas, por medio de una alianza con una empresa privada, las cuales las derivamos a zonas de friaje.

—¿Qué temas consideras que el gobierno debe atender respecto al sector del entretenimiento?

Lo primero y más importante es que debería existir una ley respecto al entretenimiento que sea clara, concreta y estudiada sobre lo que el rubro es. Pienso que desafortunadamente en el país todavía, ciertos segmentos, no solo el entretenimiento, no tienen esa profundidad de conocimiento para generar leyes y propuestas que hagan que el entrenamiento sea mucho más factible. Hay países, por ejemplo; los eventos, sin importar el tamaño y el tipo de música, están exentos de impuestos, o hay un intercambio de que el impuesto será para tal mejora. Es importante que el Gobierno se siente en una mesa de diálogo con los promotores formales que trabajamos para sacar adelante nuestros eventos. Hoy en día, carecemos de una estabilidad legal para hacer eventos, la cual es poca o nula, porque los procedimientos propios para obtener permisos con muy complejos. Los permisos de Defensa Civil lo obtenemos 24 horas antes de un conciertos, deberíamos poder trabajar de tal forma, que logremos que ese permiso se obtenga con un mes o dos de anticipación.

—¿Qué expectativas tienes para los conciertos y eventos de este 2025?

El año viene bastante cargado, varios conciertos individuales y festivales. Habrá un crecimiento importante de festivales por cómo la industria musical se está manejando hoy en día en lo económico y creo que el Perú va a comenzar a tener espacios donde estos festivales van a cobrar mayor relevancia. Esperemos que esos espacios nos permitan poner al país en un nivel más alto de lo que actualmente está. Todavía nos ven como una segunda división respecto a Argentina, Chile, Brasil y México, cuando en realidad los eventos en el Perú pueden generar tanto ingreso como lo genera Paraguay o Colombia cuando un artista viene al país.