Alejandra Baigorria conmovió a varios luego de compartir un emotivo mensaje a su mamá Verónica Alcalá, por el Día de la Madre.

La empresaria descató el respeto que le tiene a su progenitora, a quien considera que es un ejemplo para ella.

“ Gracias por darme la vida y por darme los mejores años de tu vida. Fuiste mamá a los 17 años y aun así me diste todo sin guardarte nada ”, escribió la figura televisiva, al lado de diversas fotografías familiares que reflejan la unión entre madre e hija.

“ Te respeto, te admiro y te quiero más que las palabras puedan decir ”, agregó.

Además, Baigorria realizó una promesa que evidencia su compromiso como hija.

“ Así como tú estuviste para mí, yo siempre voy a estar para ti, pase lo que pase ”, manifestó.

Alejandra Baigorria sobre agresión de su hermana contra su madre: “Me voy a mantener al margen”

Alejandra Baigorria se refirió respecto a la agresión que sufrió su madre Verónica Alcalá por parte de su hermana menor Thamara Medina durante su matrimonio con Said Palao.

“Creo que no me siento con las ganas de hablar del tema, se puede prestar para muchas cosas y las cosas que le tengo que decir a Thamarita y a mi mamá se las he dicho en su momento como debe de ser”, expresó la empresaria en el programa “Esta Noche”, conducido por la Chola Chabuca.

La popular “Gringa de Gamarra” dijo que se trata de un tema familiar y muy delicado, por lo que lo solucionarán en privado.

“Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver entre cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va a tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa”, señaló.