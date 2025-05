Alfredo Benavides estuvo presente en el set de Magaly Medina, donde criticó a Dayanita, pues la actriz cómica viene incumpliendo su contrato laboral con el programa ‘JB en ATV’.

El cómico dejó en claro que Jorge Benavides y su esposa siempre fueron buenos con ella, pero que ahora ya están actuando legalmente, pues ya se agotaron todas las posibilidades de conciliar.

“Lo que más me duele es que mi hermano y mi cuñada la trataron tan bien, le dieron tanto cariño y ahora parece que nos consideran estúpidos o que mi hermano es tonto, poniéndonos excusas absurdas”, expresó.

Mira aquí las declaraciones de Alfredo Benavides

¿Por qué ya no quiere trabajar Dayanita en JB en ATV?

Recordemos que en abril, Dayanita le contó a las cámaras de Magaly Medina que se alejaría de la televisión porque no se sentía bien emocionalmente.

“Voy a tratar de comunicarme con ellos, pero ahorita quiero dar un paso al costado y continuar con lo mío”, contó la actriz cómica.

Luego continuó con: “yo, mis compañeros no tienen nada que ver ni mi jefe. Soy yo por mi estado emocional. No estoy bien. Siento que para mí todo lo que me dicen es fuerte. No estoy llevando un tratamiento".