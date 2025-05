Greissy Ortega acaba de revelar uno de los peores momentos de su vida cuando mantenía una relación clandestina con Edwin Sierra. Según la colombiana, ella quedó embarazada del cómico, pero él la llevó “a un lugar” para que perdiera al bebé.

“Él me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo o hija, no sé… él es mi Karma", expresó Greissy para Café con la Chevez.

Recordemos que en 2014, Edwin Sierra fue pareja de Milena Zárate y, a su vez, mantenía una relación con la hermana de la cantante que, en ese entonces, tenía 15 años.

Greissy también reveló que el cómico la sedujo, diciéndole que se mantuviera tranquila, que él “sería como su papá”.

“Edwin desde un principio me dijo: tranquila, voy a ser como tu padre. Obviamente, era una chica de casi 15 años, él era un hombre de 40 y tantos años. Ahí es donde ella habla con mi mamá y me mandan a Colombia, pero regreso con ellos a los 16 años y a los 17 es cuando pasa el suceso con Edwin”, expresó.