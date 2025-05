A casi dos meses del asesinato de Paul Flores, la viuda del cantante continúa su batalla legal con Armonía 10. El último martes, Carolina Jaramillo compartió un comunicado denunciando que la orquesta “hasta la fecha, no han realizado ningún pago” y que han cortado comunicación con ella.

“Armonía 10 no está asumiendo el pago del Seguro Vida Ley, ni ha expresado su voluntad de cumplir con los demás conceptos legales que corresponden a Valentino como heredero de su padre. Hasta la fecha, no ha realizado ningún pago y lamentablemente han dejado de comunicarse”, se lee en el extenso mensaje que también fue publicado por el estudio de abogados. “Al no recibir ninguna propuesta por parte de Armonía 10, a pesar de haberse agotado plazos adicionales, hemos iniciado las acciones legales respectivas en instancia judicial”, manifestó.

En ese sentido, el estudio de abogados indicó que el dinero que solicita es para su hijo de 13 de años y no para ella. Además, manifiestan que en ningún momento Jaramillo prohibió el uso de la imagen de Flores.

“La señora no ha dado ningún tipo de instrucción en cuanto a no utilizar la imagen, voz y nombre de Paul Flores García, o de no realizarle algún homenaje, tampoco ha exigido el pago de una suma exorbitante”, añade el documento.

También, se lee en el comunicado que si bien la agrupación ofreció públicamente apoyo económico en beneficio del menor, “nunca ha dado muestras de querer materializarlo, como contradictoriamente difunde en sus redes sociales”.

“La disposición al diálogo permanece abierta, con la esperanza de que Armonía 10 demuestre, más allá de las palabras, un verdadero respeto por la ley y por la familia de quien en vida fue una de sus voces más representativas. Es el derecho el que debe abrirse paso, especialmente cuando se trata de proteger los derechos de un menor, cuyo futuro no puede ser ignorado ni postergado”, concluye el texto.

Comunicado de los abogados de Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores

