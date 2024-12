Luego de casi dos años y del éxito de su última presentación en nuestro país el popular actor y cantante surcoreano Kim Hyun Joong vuelve a pisar tierras peruanas con su gira ‘Filament’ en la que compartirá con sus fanáticos sus más grandes éxitos, este 26 de febrero en el Centro de Convenciones Barranco.

Kim Hyun Joong fue líder de la exitosa banda SS501, debutó en 2005 y, poco a poco, se fue ganando un lugar en la competitiva industria del entretenimiento coreano. Su talento lo llevó a protagonizar populares dramas como Boys Over Flowers y Playful Kiss, consolidándolo como una estrella mundial.

La carrera musical en solitario de Kim Hyun Joong ha sido muy productiva y exitosa, destacándose por sus giras mundiales y su capacidad para conectar con el público a través de géneros como el k-pop y el rock. A lo largo de los años, ha ofrecido conciertos en ciudades como Ciudad de México, Bogotá y por supuesto Lima, los mismos que le han permitido tener un contacto bastante cercano con quienes forman parte de su fandom y que cariñosamente se hacen llamar Henecia, estos momentos son los que el idol valora ya que refuerzan el vínculo especial que tiene con sus seguidores.

Este 2025, la estrella surcoreana regresará a Latinoamérica donde interpretará canciones de álbumes exitosos como Love Universe, Lucky, y The Moon, The Sun and Your Song. Con una propuesta que combina novedades y clásicos, Kim Hyun Joong promete reconectar con sus fieles seguidores de Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Ciudad de México y por supuesto Perú a través de su 2025 KIMHYUNJOONG LATIN AMERICA TOUR.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket.