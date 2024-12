Su pasión por la música le corre por las venas, no en vano su primera vez sobre los escenarios fue a los dos años de edad, cuando, acompañada de su pandereta, cantaba acompañada de sus padres y hermanos, integrantes de “La Familia Rodríguez”. ”La música está en mí desde la barriga de mi mamá, nací prácticamente en un escenario porque cuando tenía dos años cuatro meses fue mi primer show profesional y a los cuatro ya grababa con mi familia. Nunca he parado de cantar, de hacer música, creo que es mi vitamina, creo que es mi esencia, es parte de mi vida”, dice la intérprete y conductora de televisión que el próximo año celebrará sus Bodas de oro artísticas.

La música también ha sido tu respaldo en momentos difíciles.

Absolutamente, yo creo que si no fuera por la música y por la fe increíble que tengo, no hubiera aguantado situaciones difíciles que me ha tocado pasar, especialmente en cuestión de salud y familia. Definitivamente la música es sanadora.

¿Preferías instrumentos musicales a las muñecas?

Todos mis recuerdos y actividades con mi familia siempre serán cantando en la casa y hasta cuando íbamos de paseo. Siempre que jugábamos teníamos a la mano un charango, una quena, siempre era la música.

Tu formación musical te exige interpretar nuestra música lo más fiel a sus raíces ¿eso te ha generado conflictos? En algún momento he tenido que manejar eso, la mayoría de cosas se mueven comercialmente. Yo siempre he sido una mujer que ha tratado de luchar un poquito en contra de eso para preservar la esencia de nuestra música, para tratar de mantener también a un público que le gusta lo auténtico, lo más tradicional.

No hay que perder esos principios musicales que guían una carrera .

Uno se puede acomodar a las formas en el camino, hacer algo bonito, pero no llegar al extremo de tener que trabajar en forma distorsionada, y menos indebida por vender. Musicalmente no puedo llegar a ningún extremo, porque estaría obrando en contra de los principios que me han dejado papá y mamá, principios musicales, de amor y respeto, por lo nuestro.

Pero no estás en desacuerdo con la fusión del género andino con ritmos e instrumentos modernos. Me parece perfecta la fusión porque los tiempos van avanzando, las modas también cambian, entonces hay que llegar al corazón de gente joven, de gente nueva que busca otras propuestas. Yo, por ejemplo, lo hago, tengo una banda muy grande, con bajo, batería, teclados, metales, hago la fusión pero no permito que se le quite la esencia a cada huayno, a cada canción que yo hago. Si canto una canción ancashina, pues tengo que ponerle el sonido del violín y algo que le dé la representatividad, si hago algo del centro pues tienen que ir los saxos, si hago del Cusco, le tengo que poner la quena, el charango.

Uno recuerda siempre esos consejos de la madre que te acompañan toda la vida, ¿tienes presente a Dina Núñez?

Lo que me aconsejaba mi mamá siempre lo tengo en cuenta, pero hay algo que nunca olvido, ella me decía: ‘nunca cambies, sigue siendo la misma, mantén tu esencia en la casa, en la televisión, con tus amigos y en el escenario’. Eso me ha funcionado muchísimo, y no pienso cambiar nunca, eso fue lo mejor que me transmitió mi madre.

Y tu padre don Alberto...

Mi mamá era la dulzura andando, y mi papá era la rectitud andando, la disciplina, el respeto, mi papá era eso, disciplina, constancia, puntualidad. Ese tipo de valores mi papá me lo dejó muy clarito.

El próximo año cumples los 50 años de actividad artística, ¿tirarás la casa por la ventana?

La fecha principal será en el Gran Teatro Nacional el 21 de junio, porque ese es el mes en el que cumplo los 50. Mi sueño añorado es poder juntar a La Familia Rodríguez y creo que sí se va a dar Dios mediante, vamos a hacer algo muy bonito, muy especial, porque son los 50 y quiero celebrar la vida y la música.