“The Last of Us”, la serie estrella de HBO, trae en su segunda temporada, nuevos conflictos, escenarios alucinantes y personajes que aumentan la tensión en una historia que está ambientada en un mundo apocalíptico. Correo conversó con Tati Gabrielle, actriz que encarna a Nora, una doctora que será testigo de un hecho crucial en la trama y que la enfrentará a Ellie (Bella Ramsey), quien desea saber el paradero de Abby (Kaitlyn Dever) para vengarse de ella, y Nora será la única que puede darle la pista. La actriz recuerda los intensos momentos que vivió grabando la serie de HBO. Se confiesa seguidora del juego que inspiró la serie, y reveló las vivencias en las grabaciones con los protagonistas Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Sin duda, la escena más impactante de esta segunda temporada fue cuando Abby mata a Joel (Pedro Pascal. ¿Cómo viviste ese momento? Filmamos esa escena durante tres días. Fueron unos días extraños, porque había tensión en la sala, especialmente al estar con Kaitlyn Dever (Abby), que tiene una energía tan palpable en lo que hace, y debía enfrentar una escena muy dura, es difícil no compartirla. Realmente siento que ella fue la pieza clave. Pero, por otro lado, Pedro Pascal (Joel) es un cúmulo de energía, y estaba haciendo bromas entre las tomas. Recuerdo que en un ensayo hizo toda la escena en una voz graciosa. Creo que eso aportó lo necesario para que el momento no se sintiera tan oscuro. Fue una experiencia hermosa.

Ayer, en el episodio cinco, hubo una intensa escena entre Nora y Ellie. ¿Qué fue lo más difícil a nivel emocional y técnico al grabar ese momento? Fue difícil, todo un viaje emocional, mientras trataba de luchar y manejar esos sentimientos. Pero también porque perdí a alguien cercano justo antes de grabar y estaba en mi propio proceso de duelo, tratando de asimilarlo. Craig (Maizin, el director] estaba feliz con cómo salió, pero también fue muy complicado tener la cara en el suelo todo el tiempo (risas).

¿Qué crees que es lo que hace diferente a The Last of Us? Para mí es que hay mucha más solidez y realismo en este show de lo que se esperaba. El hecho de abordar cómo uno se reconcilia o no con las decisiones que toma, y cómo estos personajes dependen mutuamente para su supervivencia, no solo físicamente, sino emocionalmente. Eso me hizo sentir que no era una fantasía en absoluto. No tenemos a zombis persiguiéndonos en la vida real, pero hay problemas como el calentamiento global. De alguna manera, esos problemas también son bastante intensos.

¿Eras fan del videojuego “The Last Of Us” antes de obtener el papel de Nora? Sí, era fan de los juegos antes de conseguir el papel. No había jugado The Last of Us 2 cuando conseguí el papel, así que hice mi investigación para saber hacia dónde iban las cosas. Definitivamente, jugué los videos durante el rodaje para comprender todo lo que estaba sucediendo. No lo terminé, llegué hasta la mitad del segundo juego, pero planeo hacerlo pronto.

Has estado en producciones inspiradas en videojuegos como “Uncharted, Mortal Kombat” y “The Last of Us”. ¿Es un desafío interpretar a personajes que vienen de ese universo ? Es un desafío y a la vez no lo es. Creo que con juegos como Uncharted y The Last of Us, se hizo un gran trabajo para que estos personajes sean humanos y realistas. En Mortal Kombat, la mayoría de estos personajes son criaturas luchadoras, y aunque hay una historia en las versiones más recientes, es difícil darle más humanidad. Pero en Uncharted, mi personaje no estaba en el juego, así que pensé en elementos de otros personajes para crear a Braddock. Es un desafío, pero también es divertido, porque tienes mucha libertad para jugar y nadie sabe cómo deberían lucir estos personajes en la vida real, lo que te da mucha libertad creativa. Es un sueño para un actor, la posibilidad de jugar.