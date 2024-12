El reconocido cantautor español Joaquín Sabina recibió un homenaje especial de parte de representantes de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y la Municipalidad de Santiago de Chuco, tierra natal del poeta universal César Vallejo. La emotiva velada madrileña tuvo como escenario su residencia en Madrid.

La ceremonia, desarrollada la noche del 26 de noviembre, contó con la presencia de Heiner Joel Sánchez Vega, santiaguino residente en Madrid, el escritor Domingo Varas Loli, y Camilo Quispe Saavedra, presidente de la Hermandad del Apóstol Santiago en Madrid, quienes fueron los encargados de entregar los reconocimientos al artista español.

OBSEQUIOS

Entre los obsequios especiales, Sabina recibió un libro compilatorio de los poemas de “Trilce”, acompañado de una emotiva misiva del rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlos Alberto Vásquez Boyer, quien expresó su gratitud por el apoyo del trovador.

El acto celebraba el reciente homenaje póstumo de doctor honoris causa conferido a César Vallejo el pasado 10 de octubre en el auditorio de la ex Iglesia de la Compañía, un recinto que lleva el nombre del poeta.

Distinciones

En tanto, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco otorgó a Joaquín Sabina dos distinciones de gran significado cultural: el título de “Hijo adoptivo de Santiago de Chuco” y la “Orden de Vallejo en el grado de Gran Cruz de Santiago”.

Estas condecoraciones representan un reconocimiento profundo al compromiso de Sabina con la poesía latinoamericana y su especial admiración por el legado literario de César Vallejo, trascendiendo las fronteras de la música y la literatura.

El evento no solo visibilizó el respeto de Sabina hacia la obra vallejiana, sino que también fortaleció los lazos culturales entre España y Perú, resaltando la importancia de la poesía como elemento de conexión internacional.

Ilusión

Para el cantautor, este momento significó más que un simple homenaje: representó un testimonio de su profunda conexión con la poesía latinoamericana y su admiración por uno de los poetas más importantes del siglo XX.

“De todos los premios y reconocimientos que he recibido, este es el que más ilusión me hace… No saben lo emocionado que estoy!, manifestó Sabina visiblemente emocionado”.

