ONE OK ROCK, la banda japonesa que ha conquistado escenarios en todo el mundo, ha anunciado su esperado regreso a Latinoamérica con una gira que los llevará a ofrecer su concierto más grande en Perú hasta la fecha.

La cita será el próximo 16 de abril en el Arena 1, como parte de su “Latin American Tour 2025″, una gira que marca su regreso al continente después de ocho años de ausencia.

Desde su debut en 2007, ONE OK ROCK se ha convertido en un fenómeno global, acumulando miles de millones de reproducciones y obteniendo certificaciones de oro y platino en varios países. Han compartido escenario con artistas como Ed Sheeran, con quien co-escribieron “Renegades”, y su música ha sido parte de proyectos icónicos como la película Rurouni Kenshin: The Final y el videojuego Sonic Frontiers entre muchos más.

Su gira mundial “2024 Premonition World Tour”, los ha llevado a actuar frente a casi 200,000 fans en estadios y arenas de Europa, Norteamérica y Asia, destacándose por su impecable producción y energía en el escenario. Este 2025 la banda llegará a Perú gracias a Move Concerts, tras pasar por Chile, Argentina, Brasil y México consolidando su presencia en los escenarios más importantes del continente.

Los fans peruanos podrán disfrutar de un espectáculo electrizante que incluirá temas de su próximo álbum como “Delusion:All” y “Dystopia”, además de sus clásicos como “The Beginning”, “Wherever You Are” y “Taking Off”. La banda, formada por Taka, Toru, Tomoya y Ryota, promete una noche llena de energía, pasión y la calidad musical que los ha consolidado como una de las exportaciones musicales más importantes de Japón.

Las entradas saldrán a la venta general el día 6 de diciembre y contarán con un 25% de descuento con tarjetas BBVA.

Venta de Entradas:

● Venta General: A partir del 6 de diciembre.

● Entradas: Disponibles en Ticketmaster.pe, con un 25% de descuento exclusivo para clientes BBVA.

Precios:

Campo A: S/264

Campo B: S/155

(Incluyen descuento y comisión de Ticketmaster).

