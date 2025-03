Si bien para algunos el nombre de Susana Cala aún no es tan masivo en la industria musical, la cantautora nacida en Colombia, cuya pasión por la música la heredó de su familia, en especial de su padre y su hermano, Juan Pablo Isaza, uno de los vocalistas de Morat, ha compuesto canciones para Andrés Cepeda, Ximena Sariñana y la mencionada banda colombiana desde hace más de 5 años.

Y es que ahora, Susana Cala vuelve a Lima para presentar su primer disco “Arial 12″ este 15 de marzo en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

En Diario Correo tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre el proceso de creación su álbum, sus aspiraciones como artistas y lo retador de forjar una identidad musical para abrirse paso en la industria como solista.

—Para quien aún no conozca quién es Susana Cala, ¿cómo te definirías como artista?

Soy colombiana, empecé mi carrera como compositora y ahora estoy trabajando en un proyecto como solista. Podría definirme como una persona que es muy cercana y que le gusta escribir historias, sobre todo mías y reales, que es lo canto. Si estoy escribiendo historias que no son reales, las escribo, pero para alguien más.

—¿Hubo algo concreto que te hiciera decidirte dedicarte profesionalmente a la música?

Toda la vida estuve pegada a la música porque mi familia es muy musical. Mi papá escribe canciones y toca la guitarra, además, mi hermano es cantautor. Comencé escribiéndole canciones a otras personas, incluida la banda de mi hermano que es Morat. Creo que aprendí de proyectos muy grandes y de gente que admiro. He escrito canciones a artistas que yo he crecido escuchando y es muy emocionante. Llegó un momento en el que dije que ya había aprendido con esto, pero me hacía falta escribir lo que estoy sintiendo.

—Respecto al lanzamiento de tu primero proyecto discográfico “Arial 12″, ¿cómo te sientes ante esta nueva aventura?

Sacar un disco es como un hito muy grande en la vida de un cantante y creo que “Arial 12″ fue un excelente primer experimento de lo que soy yo y lo que quiero ser como artista. Lo llamé “Arial 12″ porque está ligada a mi trayectoria de composición. Escribo mis canciones en un computador y “Arial 12″ es la tipografía base que está en el documento en blanco prestablecido. Así que es como el punto de partida para todas las canciones que escribo.

—¿Qué sensaciones quisieras transmitirles a las personas que escuchen tu primer álbum?

“Arial 12″ a pesar de ser mi primer disco, no es mi primer trabajo discográfico. Anteriormente he sacado EP’s y sencillos, pero este álbum tiene un concepto en particular que habla de la crisis de los 20′s y todo el revuelto de emociones. Uno tiene días buenos y malos, responsabilidades, pero también sueños. Es como una crisis existencial y “Arial 12″ se trata un poco de eso.

—¿Cuáles son tus influencias a la hora de hacer música?

Tengo muchas influencias, en particular para este álbum quería que sonara al pop/rock en español de los 2000, como Julieta Venegas o La Oreja de Van Gogh , donde suena muy a banda y a en vivo, porque justamente la misión más importante del disco es llevarlo a diferentes ciudades y tocarla en vivo. Si hoy en día, la gente usa muchos sonidos pregrabados del computador para hacer producciones, aquí lo grabamos con instrumentos reales con un poco de los referentes que tenía en mi cabeza a la hora de escribir y producir el disco.

—¿Qué diferencias encuentras a la hora de componer tus propias canciones y componer para otros?

Son trabajos muy diferentes. El trabajo de escribir para otro artista y sobre todo si está en el cuarto, es un trabajo de empatía enorme, es como entender lo que quiere transmitir y trabajarlo. Es casi como una terapia, pero uno toma el rol de terapeuta, aterrizando los pensamientos que tiene la otra persona, es muy retador pero emocionante. En el caso de escribir canciones para uno mismo incluso es más retador porque estás haciendo un trabajo de introspección muy grande. Con las cosas de uno mismo eres más exigente aún y yo soy perfeccionista, así que normalmente cuando escribo para mí me demoro un buen rato, siempre le cambio cosas hasta que llegue el momento que sienta que esto me representa.

—¿Es complicado forjar tu propio estilo en una industria tan competitiva como la musical?

Sí, es un proceso. Incluso creo que yo no sueno a mi yo de hace dos años o un año, uno suele alimentarse de referencias. Nunca nada sale de la nada, uno casi siempre está colaborando con diferentes personas de lo que se escucha. Ha sido un proceso muy lindo como de empezar a escuchar música diferente y empezar a entender cómo es que quiero sonar, las cosas que me gustan de ese artista o del otro, lo nuevo que puedo aportar y hacer un revuelto para comprender. Esa tarea sí es muy difícil tratando de entender lo que sucede en el mundo musical y entender lo que soy.

—Al ser hermana de Juan Pablo Isaza, uno de los vocalistas de Morat, ¿en alguna ocasión has sentido que te han comparado con él?

Siento que es natural comparar, pero a mí me gusta que lo hagan, siento orgullo porque soy súper fan de él y de su proyecto. Tengo el honor de escribir junto a ellos (Morat) muchas de sus canciones. Evidentemente es una presión que es inevitable pero bueno, qué le vamos a hacer.

—¿El consejo más valioso que te ha dado tu hermano para tu carrera?

Mi hermano me dio un consejo cuando estaba iniciando. Cuando comienzas algo es la parte más difícil y lo que me dijo fue: “Empieza rápido porque seguramente todo lo primero que hagas va a ser malo y es normal, porque uno nunca nace sabiendo. Entre más errores cometas, más pronto vendrán las cosas lindas” . Un gran consejo.

—En esta época donde las colaboraciones están de moda, ¿con quién sueñas hacer una canción?

He sido fan de Kany García toda mi vida, así que lo tengo ahí en mis metas pendientes más grandes. Algún día me encantaría colaborar con ella. Hablando de Perú, hace poco conocí a una artista que me encanta y se llama Greccia, me gustaría escribir con ella y ver si pasa algo por ahí. También soy súper fan de Juan Luis Guerra y de muchos otros artistas.

—En unas semanas volverás a Lima para presentar tu nuevo álbum “Arial 12″, ¿qué recuerdo tienes de tu última visita?

En realidad, fue la primera vez que canté en Lima y fue muy emocionante porque uno cuando va a un lugar nuevo, uno no sabe qué esperar. La gente, dependiendo de su cultura y dónde vive es muy diferente, y me sorprendió lo especial que es la gente en Lima y el amor que me dieron fue una locura. Creo que es de los conciertos que viene que más me emociona.