Con tan solo 18 años, Adriana Campos-Salazar logró posicionarse como una de las jóvenes promesas del teatro y la televisión en Perú. La actriz y cantante forma parte del elenco de la obra teatral “El Goce Shakespeariano”, dirigida por Fernando Luque, que actualmente está en temporada en el Nuevo Teatro Julieta hasta el 23 de febrero. Las entradas las pueden conseguir en Joinnus.

En una entrevista con Diario Correo, la artista reflexiona sobre el crecimiento de su carrera y lo complicado que fue para ella lidiar con las críticas en redes sociales hace unos años atrás. “Antes me afectaba y me bajoneaba, en TikTok la gente es bien venenosa, ahora lo manejo bien”, afirma.

—¿Qué te motivó a formar parte de la obra “El Goce Shakespeariano”?

Yo nunca había hecho una obra clásica. Lo primero que captó mi atención es que era de Shakespeare, me pareció diferente e iba a salir de mi zona de confort. Me gustó la propuesta que era más moderna, con música electrónica, que no sea solo una obra clásica. La propuesta en general me gustó.

—¿Qué fue lo más retador?

Los textos, porque las coreografías no eran realmente difíciles, solo eran marcar pasos. Lo que hace la magia es la interpretación, pero los textos al inicio fueron un poco complicados para mí porque vengo de hacer mucha televisión. Pasar de hacer TV a teatro, se tiene que impostar más la voz, hacer un proceso más profundo. Eso sí lo trabajé los primeros meses y recuerdo que fue lo que más me costaba al inicio.

—Es tu primer proyecto junto a tu enamorado Thiago Vernal, ¿cómo fue la experiencia?

¡Bonita! Los dos somos actores de distintas cosas, por eso no veíamos muy raro que todavía no nos haya tocado juntos porque Thiago hace más cine o teatro, en cambio yo hago más televisión y teatro. Fernando (Luque) apostó por los dos y estamos contentos de estar en la obra.

Adriana Campos-Salazar y Thiago Vernal en la obra teatral "El Goce Shakespeariano".

—¿Cuándo iniciaste en la actuación te imaginaste alguna vez la dimensión que tendría tu carrera?

No, realmente no. Yo empecé haciendo teatro desde muy chiquita en un grupo independiente donde cada uno vendía sus propias entradas. A esas funciones iban los papás de los chicos y gente muy reducida. Empecé a hacer teatro porque me gustaba y punto, nunca pensé en tener seguidores o ese tipo de cosas. Eso vino después cuando entré a la televisión y me habían advertido que era muy mediático y a partir de ahí, la gente me pedía fotos en la calle, pero nunca pensé que era tanto. Creo que lo mío fue un poquito diferente porque empecé profesionalmente en pandemia, entonces la gente veía bastante la televisión, creo que todo conspiró para que mi personaje tenga bastante alcance y crecí bastante en redes sociales. Nunca me imaginé que iba a ser tan rápida esa fama que trae la televisión.

—¿Qué casting crees que ha sido el más exigente para ti?

Para una obra de La Plaza que fue un monólogo súper largo de un texto de “Despertar de Primavera”, es una obra antigua. Creo que ese fue el más difícil porque a mí se me hacen complicadas las tomas que tienes que hacerlas en tu casa. Siento que es más presión porque soy muy perfeccionista, lo quiero volver a grabar y nunca me convence, yo prefiero ir presencialmente. El primer filtro del casting fue virtual, cuando pasabas, te ibas a presencial y si pasabas, había un último filtro. Creo que fue el casting con el proceso más largo que tuve pero quedé. Los otros han sido de novelas, si bien he estado nerviosa, lo más retador ha sido eso.

—¿Quiénes son tus referentes actorales o con quién te gustaría compartir una escena?

Me gusta bastante Emma Stone y Margot Robbie. No he tenido la oportunidad de compartir mucho con Mónica Sánchez, así que me encantaría estar en una película con ella, también con Melania Urbina, que son actrices que he visto desde muy chiquita.

—Tienes más de un millón de seguidores en Instagram, recibes comentarios positivos pero también tienes detractores. ¿Cómo manejas las críticas?

Cuando era menor me costaba más porque era nuevo para mí. No le aconsejo a los adolescentes menores de 13 años que tengan redes sociales porque a esa edad estás desarrollando tu personalidad, es mucho más probable que te afecten más las críticas. Actualmente, lo he aprendido a manejar mucho mejor por mí edad y la experiencia, además de una psicóloga. Me tocó lidiar con los comentarios malos y la pandemia a la vez, pero hoy siento que lo manejo súper bien. Veo un comentario negativo, lo bloqueo o lo elimino, para mí no tienen un peso importante. Antes me afectaba y me bajoneaba, en TikTok la gente es bien venenosa, ahora lo manejo bien.

Adriana Campos-Salazar: "Me parece más emocionante el teatro, pero disfruto mucho la televisión" (Foto: Andres Guillen)

—A poco del estreno de la nueva temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, he visto en tus redes sociales que sueles compartir algunos momentos de las grabaciones. ¿Qué expectativas tienes?

Estoy contentísima. Nunca he tenido un personaje que inicie una temporada, siempre me toca entrar a mitad o finales. Estoy viviendo cómo es esto de iniciar con el personaje y ver el estreno. No puedo creer que “Al Fondo Hay Sitio” tenga 12 temporadas, estoy emocionada.

—A parte de la actuación, también apuestas por la música. ¿Tienes en mente sacar un álbum en un futuro?

Tanto como álbum no, pero sí me encantaría seguir con la música, es uno de mis planes a corto plazo. Justo la canción que saqué el año pasado acaba de llegar al millón de vistas en YouTube, así que eso me ayuda a motivarme. Seguiré componiendo, encontrando mi sonido y ver cómo lo recibe la gente. Quiero me conozcan por mi música y no solo por la actuación.

—¿La televisión o el teatro? ¿Cuál prefieres?

El teatro es algo que siempre me va a gustar porque es cómo empecé y creo que es un diferente, tiene un magia muy distinta. Me gusta mucho el proceso de los ensayos. Me gusta armar el espectáculo por así decirlo, luego presentarlo y que mis amigos vayan a verme. Me parece más emocionante el teatro, pero disfruto mucho la televisión. Si tuviera que elegir uno de ellos sería el teatro, me divierte un poco más.

—¿En algún momento despegaste los pies de la tierra por la fama?

No, pero creo que no he sido muy agradecida en algún momento porque me estaba saturando mucho el tema de las redes sociales y del sentir que no tengo tanta privacidad en la calle. Fue más un sentimiento que acciones. Simplemente el rechazo de publicar donde estaba porque estaba pasando un mal momento, pero de ahí que se me hayan subido los humos, no.

—¿Te proyectas con la internacionalización?

Me encantaría. Creo que todos los actores queremos abrirnos esas puertas. Sobre todo que yo tengo los papeles en España, me gustaría ir a audicionar allá pero bueno, por el momento estoy trabajando en Perú. En cuanto tenga tiempo me gustaría ir allá para audicionar y relacionarme, los contactos realmente son importantes.

—Cuéntanos los otros proyectos que tienes para este 2025.

En otra obra por el momento no, pero sí tengo dos o tres para propuestas para películas, ojalá se den.