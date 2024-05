Ernesto Pimentel se mostró agradecido con el público que lo sintoniza y viene respaldando su carrera artística. Esto tras haber lanzado su película ‘Chabuca’.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el público que nos respalda, y es un aliciente para seguir superándonos y entregar cada semana un mejor programa para todas las familias peruanas”, enfatizó Ernesto Pimentel.

En tanto a rating, el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ alcanzó los 8 puntos presentando un programa especial por el Día de la Madre, donde participaron figuras de la música como Brunella Torpoco, Giuliana Rengifo, Rosita de Espinar, Suu Rabanal y otras.

Todas ellas se emocionaron al ser homenjeadas por su día, y coincidieron a afirmar que ser madres es lo mejor que les ha tocado vivir en su vida; pues a pesar de que deben trabajar por largas jornadas lo hacen para sacar adelante a sus hijos y su familia.

“No es fácil para mí. El dinero no lo es todo, yo como mamá me pongo fuerte. Soy mamá y papá para mis dos hijos pero sí cansa, muchas mujeres no lo dicen, siempre nos sentimos orgullosas y decimos ‘yo puedo’, pero sí cansa porque no tienes tiempo para ti”, dijo Rosita de Espinar entre lágrimas, siendo la más emocionada.