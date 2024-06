A través de sus redes sociales, Ana Paula Consorte reveló que una de sus hijas se encuentra tomando clases virtuales, pero, ahora, el colegio la desmintió, afirmando que ellos solo cuentan con programa académico 100% presencial.

“Nosotros no tenemos un programa virtual, nuestro programa académico es 100% presencial. No hay justificaciones por temas de viajes ni deportivo para justificación de faltas en el aspecto académico”, mencionó una representante del colegio en donde presuntamente estudia la hija de Ana Paula para América Hoy.

Luego continuó con: “no, señora, nosotros no tenemos, probablemente se ha confundido de colegio, nosotros no contamos con ese programa. El programa educativo es 100% presencial, no virtual”.

Paolo Guerrero se pronuncia sobre supuestos problemas con Ana Paula Consorte: “Todo bien”

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron al concierto que brindó la cantante Anitta en nuestro país.

El programa ‘Amor y Fuego’ abordó al futbolista para consultarle sobre los supuestos conflictos que tiene con la madre de sus dos últimos hijos y sorprendió con sus declaraciones.

El ‘Depredador’ se tomó unos minutos para responderle a la prensa y aseguró que todo está bien en su romance con la brasileña.

“Paolo, qué cierto es sobre la supuesta pelea con Ana Paula”, le preguntó un reportero del programa de Rodrigo González.

“Nada , gracias a Dios todo bien”, declaró el futbolista, negando todo tipo de fricción entre su madre y su pareja. “Todo bien felizmente, gracias a Dios todo bien”, volvió a repetir Guerrero.

