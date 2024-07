Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, acudió junto a sus hijos al Circo de las Estrellas, donde se luce Carlos Vílchez con un elenco extranjero de 40 artistas, y señaló que recordó sus momentos más felices de su infancia. Además, negó que se haya reconciliado con el futbolista.

“Estoy recordando mis épocas de la infancia. Desde que regresé a vivir al Perú, aproximadamente unos tres años siempre vengo a los circos por mis hijos. Además, yo siempre tengo esa ilusión de un espectáculo circense, nos gusta comer las manzanas acarameladas, el algodón. Y he quedado fascinada con el show del Circo de las Estrellas, es toda una ilusión para los pequeños” , indicó Rosa Fuentes.

Por otro lado, señaló que continúa creciendo a nivel profesional con su centro de rehabilitación física y no descarta poder abrir otros locales.

“Mi centro de terapia tiene ya dos años, me está yendo bien con el negocio, estoy muy al pendiente de todos y recibimos a todos los lesionados. El ‘Cuto’ siempre va, me apoya y se atiende por un tema de prevención. El tema de crecer y expandirme siempre está presente, estoy en eso; a mí me encantaría seguir creciendo”, indicó.

Además, agregó que ha descartado poder ingresar al mundo de la televisión y la farándula, a pesar, de que le han llegado algunas propuestas.

“He recibido propuestas para hacer cosas en televisión, me han ofrecido un montón de cosas, pero yo prefiero mantener un perfil más bajo. Yo no soy de esa onda. Estoy bien con mi negocio y siendo mamá a tiempo completo”, señala Rosa Fuentes.

Finalmente, descartó que haya regresado con Paolo Hurtado, tal como se había especulado semanas atrás tras unas declaraciones del futbolista dedicándole su actuación tras un partido de la Liga 1.

“Yo estoy bien con mis chiquititos, muy tranquila y feliz con ellos. Siempre al lado de mis hijos. Se han dicho muchas cosas por ahí, pero no hemos regresado; por ahora no. Todo está tranquilo”, sentenció.

¿Dónde se ubica el Circo de las Estrellas?

El Circo de las Estrellas se ubica en el Parque de las Leyendas por la puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N), San Miguel. Las funciones van hasta el 18 de agosto.

Los fines de semana hay tres funciones y las entradas se venden en Teleticket desde 20 soles.