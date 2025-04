La vigencia nunca será producto de un golpe de suerte, eso lo saben muy bien los integrantes de la banda chilena “Los Tres”, que saben de entrega, constancia y talento, elementos que les ha permitido cumplir a sus integrantes 35 años de trayectoria. Para reafirmar su trascendencia, celebran en 2025 el lanzamiento de “Revuelta en Vivo” (Universal Music), un álbum que marca el reencuentro de Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina. Y precisamente, es Titae quien se encarga de contar todo lo que alista una banda que tiene mucha historia.

¿Cómo tratan los nuevos tiempos a una banda tan emblemática como Los Tres? Nos trata bien, fíjate, ha ingresado un nuevo aire a Los Tres, porque me he vuelto a reencontrar con mis compañeros. Aunque siempre he seguido con Álvaro (Enríquez) hasta el día de hoy, con el baterista hace 23 años que no tocábamos, y con Ángel (Parra) como 10 o 12 años; en la sala de ensayo todo ha estado muy bien, queremos seguir haciendo música.

¿Qué elemento es imprescindible para que una banda se mantenga unida? Yo creo que, a nosotros, lo que nos mantiene juntos es todo el catálogo de música que tenemos, un catálogo que tenemos que preservar y difundir. Aparte de lo musical, está la cosa de amistad, cariño y complicidad que hay entre nosotros. Cuando nos reunimos los cuatro somos un equipo, eso siempre los hemos tenido súper claro, siempre nos apoyamos unos a otros, no nos entran balas, y nos mantenemos así porque es nuestra manera de seguir haciendo música.

¿Sientes que hoy las bandas jóvenes buscan el reconocimiento rápido, lo que a grupos de antes les costó años de trabajo? Nuestro primer disco lo hicimos en un estudio chiquito aquí en Santiago, el segundo disco lo grabamos en Buenos Aires. El primer álbum tuvo solo un tema conocido, el segundo dos, y el tercero ya nos lanzó, todo eso es el trabajo que te exige desarrollar una carrera.

No es tan fácil como algunos creen. No cuenta tener solamente un disco, hay que tener cinco por lo menos y cada uno con tres singles para hacer un buen show, y eso toma tiempo. Uno no es una fábrica de hacer canciones, y que salgan todas buenas, hay que probar, hay que seguir intentando. La carrera musical es larga, nosotros llevamos 35 años y queremos seguir un buen rato más y eso lleva también seguir componiendo muchos temas.

¿El público que va a sus conciertos es de cuarenta para arriba? Nos hemos sorprendido porque en el público hay niños de 10 años que nos van a escuchar con sus sus padres, que les han hecho conocer los discos de Los Tres. También hay adolescentes y jóvenes que están descubriendo al grupo con el más reciente álbum “Revuelta en vivo”.

¿“Revuelta en vivo” fue un álbum que les exigió elegir canciones y desechar otras? Probamos muchos temas, realmente los hicimos casi todos, entonces imagínate los ensayos, pero fue muy entretenido volver a rememorar canciones a las que le tenemos mucho cariño. También nos propusimos rescatar algunos temas olvidados que también son increíbles, especiales, y también los hemos tocado en vivo. Tratamos de abarcar el máximo, para no quedar solamente en los hits.

Algún consejo para los que quieren hacer música y se desaniman porque creen que serán silenciados por la tendencia y lo que está de moda. Yo creo que hay que ser porfiado, es un gran don que hay que tener. Nosotros viendo en retrospectiva tuvimos mucha suerte porque cuando emergimos en el año 90 había toda una onda, estaba MTV, estaba la radio, se escuchaba música, se escuchaba rock.

Y rock en español, además. Tuvimos harta suerte de crecer en ese tiempo. Yo creo que la receta no es otra que tocar, los primeros años van a ser terribles, pero hay que tratar de hacerse de un público y tocar en todos los lugares que se pueda, ensayar y no sacar un disco, sacar tres. Hay que ser porfiado, ir a las radios, decirle a la gente que lo toque, es difícil pero se logra, hay que ser bien corajudo y obstinado.