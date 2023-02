Magaly Medina decidió responderle EN VIVO a Andrea Llosa y consideró que el programa de su colega no tiene sintonía, pese haber entrevistado a la familia de John Kelvin.

El día de ayer, Dalia Durán se sentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ y criticó la entrevista que dieron el hermano y primo de John Kelvin, para pedir la tenencia de los hijos del cantante.

“El día de ayer en un programa emitido por esta misma casa televisora sentó en televisión a personas que están acusadas de violencia psicológica”, dijo la cubana.

Ante esto, la ‘urraca’ expresó: “ Bueno, casi nadie vio ese programa... Lo que yo he cuestionado es la desinformación con la que un programa de este canal se ha tratado este tema y también critico que no se le haya cuestionado. Tú puedes entrevistar hasta al asesino, todos tenemos libertad, pero la cuestión es que tú no lo sientas y les tomas su palabra, como periodista tienes que cuestionar. Por qué dejes que denigre a la otra persona ”, remarcó.

