El conductor de “Esto Es Guerra”, Renzo Schuller, reveló cómo fue la reacción de su familia ante la decisión de dedicarse a la actuación por completo.

En una entrevista para “América Espectáculos”, el presentador de televisión reconoció que aunque sus padres se sorprendieron con la noticia, finalmente recibió su respaldo.

“Siempre mi familia me ha apoyado, mis papás de toda la vida. Yo estudié ingeniería electrónica y diseño publicitario, imagínate cuando les dije que me quería dedicar de lleno a la actuación. (...) Siempre me apoyaron y ya tengo 20 años en esto.”, expresó.

Asimismo, el compañero de conducción de Johanna San Miguel aseguró que, de igual manera, él apoyaría las decisiones que tuvieran sus hijas de acuerdo a su profesión.

“Eso es lo que voy a hacer igual con mis hijas si el día de mañana deciden ser lo que quieran ser. Claro, con la experiencia que uno pueda tener puede guiarlas en cosas que uno en algún momento no tuvo. Siempre voy a apoyar a mis hijas”, mencionó.

