Dalia Durán se defendió de las acusaciones de los familiares de John Kelvin, quienes señalaron que la cubana buscaba regresar con el cantante pese a las denuncias que le interpuso. En ‘Magaly TV La Firme’, la modelo desmintió dicha versión y compartió los correos que le envió al cumbiambero como pruebas de que no está interesado en él.

Según el hermano Jorge Sarmiento y los primos del cantante, Jimmy Gardella y Doris Gardella, Dalia aún estaría enamorada de John Kelvin y deseaba retomar su relación como esposos. Sin embargo, de acuerdo con los mensajes que mostró la cubana, le deja en claro al artista que se encuentra bien sacando adelante a sus hijos.

Asimismo, le aseguraba que ya no lo veía como un hombre y solo deseaba entablar una relación de padres con él.

“Te voy a aclarar algo Jonathan Sarmiento, yo no te he mandando eso a ti que queda claro OK, tú no me gustas, hace tiempo no te veo como hombre, no me acostaría ni loca contigo, mi vida está muy bien. Ubícate, tú para mí no vales como hombre, ni un centavo. (...) No confundas querer llevar una conversación tranquila por los hijos que tenemos y evitar terceros, a que yo desee estar contigo eso jamás ”, se lee en el correo que le mostró a Magaly Medina, escrito el 21 de diciembre.

Además, presentó otro mensaje donde ratifica que el cantante cometió abuso contra ella. “ Tú me pegaste y obligaste a tener relaciones y sabes porque siempre fue así, pero eso lo viví yo, y eres muy malo por querer desmentirme. Yo tengo todas las pruebas a ti, te ayudo mi cambió de versión y que ya no tuve abogado, lo sabes bien ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO