Mamá de Alejandra Baigorria comparte desgarrador mensaje y critica a sus hijos: “Estoy sola en esta vida”

Verónica Alcalá, madre de la chica reality, Alejandra Baigorria, sorprendió a las redes sociales al hacer una desgarradora confesión a poco de celebrarse el ‘Día de la Madre’, pues afirma que “está completamente sola en la vida”

La madre la ‘Rubia de Gamarra’, quien abrió su corazón sobre una situación difícil que atraviesa con su familia, expresó su descontento y dio a entender que la relación con sus hijos estaría en problemas.

Alcalá insinuó que se verá obligada a vender su camioneta para poder seguir adelante económicamente. Además, expresó sentirse sola en estos momentos, a poco tiempo de celebrarse el ‘Día de la Madre’.

“Lista para la venta (de la camioneta) sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco pero en fin me quedan sólo dos chiquitos”, se lee al inicio de su publicación.

El mensaje de la madre de Alejandra Baigorria generó gran revuelo, ya que se ha destacado la buena relación que siempre ha mostrado con su hija Alejandra Baigorria. Sin embargo, esta vez, la situación tomó un giro inesperado.

En sus publicaciones, Verónica Alcalá mencionó sentirse desatendida por sus hijos, especialmente después de que estos hicieran un regalo a su padre, ignorándola a ella por completo. Además, expresó su sentimiento de soledad y la sensación de falta de apoyo.

“El resto, ustedes lo conocen le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta. Amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden (...) mujer poderosa, nada me parará, nada me tendrá”, agrega Verónica Alcalá.

“Una mujer que llora sola”

En otro mensaje, la madre afectada reclamó la atención de sus cinco hijos, destacando su fortaleza como mujer y su determinación para seguir adelante a pesar de las adversidades.

“Una mujer que brilla una mujer que lucha una mujer que llora sola se aguanta pero va para adelante para adelante nada nos detendrá mujeres a pesar que me la pasé teniendo hijos son cinco pero no importa no esperes nada de nadie nunca”, agregó en otro post.

Verónica Alcalá, en los años 90, fue una destacada modelo en Perú, apareciendo en varias ediciones de la revista Zona de Impacto. Su ex pareja, Javier Meneses, reveló detalles sobre sus inicios en el mundo del entretenimiento televisivo, destacando su participación en un programa deportivo.

Esta revelación de Verónica Alcalá ha causado un gran impacto en las redes sociales, generando reflexiones sobre las relaciones familiares y el apoyo entre padres e hijos.

La mamá de la Baigorria se va con todo contra sus hijos por dejarla sola! pic.twitter.com/gglLlNYzHD — Pajita (@MeDicenPajita) May 6, 2024

