Brunella Horna sobre su relación con Richard Acuña: Estoy con un hombre con hijos, sé en lo que me metí.

Brunella Horna dio detalles de su matrimonio con Richard Acuña en ‘América Hoy’. La rubia aclaró que respeta el tiempo que le dedica su esposo a sus hijos mayores.

Luego de escuchar sobre el tipo de relación que tiene Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la conductora de TV afirmó que también le da su espacio a su esposo, pues sabe que tarde o temprano ambos podrán aburrirse.

“ Yo también estoy con un hombre que tiene hijos y también le permito que él tenga su espacio, porque el hombre se aburre y la mujer también ”, manifestó la también empresaria.

“ Lo que pasa es que si yo estoy con un hombre que tienes hijos, como en el caso de Marcelo, ya sé en lo que me metí, no me puedo quejar ”, añadió.

Brunella Horna reacciona ante desplante de Ana Paula Consorte: “Le molestó que defienda a Doña Peta”

En la última edición de América Hoy, Brunella Horna fue consultada sobre el desplante que recibió de Ana Paula Consorte, pues la brasileña le puso “like” a un comentario de una usuaria que le pedía que no sea amiga de ella.

“No entiendo por qué preguntan si es mi amiga, saben perfectamente que no somos amigas”, expresó Brunella Horna

Luego continuó con: “La verdad yo no conozco a ninguna esposa de los futbolistas, solo Ivana Yturbe y Pamela López (...) le molestó que haya defendido a Doña Peta, y le sigo diciendo que siempre hay que respetar”.

Por su parte, Janet Barboza sí tuvo duros calificativos hacia Ana Paula, por el desaire a Brunella Honra, ya que ella es la esposa del gerente del club donde juega Paolo Guerrero.

“Ella no es una bebé, es una mujer muy adulta (...) conociendo a Ana Paula que se pelea hasta con la suegra cómo no se va a pelear con ella, Ana Paula tiene ataques”, expresó.

