Tomás Angulo afirma estar vetado de ATV tras diferencias con Magaly Medina: “Pensé que éramos amigos”

En su momento, Tomás Angulo recibió duras críticas de Magaly Medina luego de que le pidiera disculpas a Melissa Paredes por la forma en la que la calificó tras su infidelidad a Rodrigo Cuba.

La periodista consideró que el psicólogo debía mantener firmes sus opiniones y por ese motivo, le prohibió la entrada a su programa desde el 2022.

Por ese motivo, Tomás Angulo decidió pronunciarse al sentirse incómodo por ser vetado de los programas de ATV luego de su altercado con la ‘Urraca’.

“ Ya no puedo entrar a ATV y nunca me han explicado el por qué, pero se supone. Antes iba al canal casi todos los días: me llamaban de los programas de Paco Bazán, el de JB, de los noticieros. Cuando pedí explicaciones, nadie me dijo nada ”, declaró para La República.

Asimismo, se sintió decepcionado porque consideraba que la pelirroja y él eran buenos amigos, pues compartieron momentos fuera de la televisión.

“ Era bueno para ayudar, pero nunca me pagó nada en televisión porque pensé que éramos amigos. Incluso, celebrábamos su rating. Después, nada. Entonces, yo dije: ‘Caramba, el único que creía que era el amigo era yo’ ”, sostuvo.

Sin embargo, Tomás considera que sus diferencias con la presentadora de TV, no iniciaron cuando defendió a la exesposa del ‘Gato’ Cuba, según él existe otro motivo.

“ Fue por otra cosa que dije y que ella no estaba de acuerdo. No salió en vivo, pero dijo: ‘Tomás Angulo no vuelve mientras no cambie; el Tomás Angulo que conocíamos antes opinaba y ahora no sé qué le ha pasado, pero a este programa no vuelve más’ ”, expresó.

Por otro lado, mencionó que él respaldó a Magaly cuando Giuliana Rengifo dijo que tuvo un romance con su esposo, Alfredo Zambrano.

“Cuando Giuliana (Rengifo) salió a decir que su esposo (Alfredo Zambrano) era un tal por cual, yo salí a defender a Magaly, aunque ella no necesita defensa. Ya algún día se dará cuenta de que tuvo un buen amigo y ojalá que algún día conversemos y se dé esa oportunidad”, refirió.

Te puede interesar