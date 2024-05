Samahara Lobatón viajaría a Estados Unidos tras pelea con Bryan Torres: “Nos vemos en Tampa”

Samahara Lobatón estaría viajando este fin de semana a Estados Unidos luego de su escándalo mediático con Bryan Torres, el mismo que terminó desalojándola de su casa en Chorrillos.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González dijo que la influencer viajará a Estados Unidos, pais donde vive Youna, el padre de su primera hija.

“ Se le cierra una puerta y está yendo a buscar al otro padre. Melissa también hacía eso, pero cuando iba donde Lobatón, siempre quedaba con Jeffrey pero Samahara no tiene un Jeffrey, sigue metiéndose con padres con los que no llega ni ha establecer un vínculo, siguen reproduciéndose ”, expresó ‘Peluchín’.

Asimismo, la hija de Melissa Klug publicó en su Instagram una imagen donde promociona una presentación de Miguelito Barraza en Estados Unidos.

“ Nos vemos en Tampa ”, escribió Samahara confirmando así que viajaría a USA.

Samahara Lobatón reflexiona tras ser desalojada por Bryan Torres: Estoy en paz, pero no soy feliz

Samahara Lobatón publicó una curiosa reflexión tras protagonizar un bochornoso escándalo en la vía pública junto a Bryan Torres.

El cantante terminó desalojando a la influencer y anunció el fin de su relación. Además, confirmó en ‘Magaly TV: La Firme’, que la hija de Melissa Klug espera un hijo de él.

Ahora, Samahara Lobatón señala que se siente en paz luego de tomar una gran decisión, sin embargo, no es feliz.

“Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz”, se lee en la publicación.