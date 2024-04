Samahara Lobatón publicó una curiosa reflexión tras protagonizar un bochornoso escándalo en la vía pública junto a Bryan Torres.

El cantante terminó desalojando a la influencer y anunció el fin de su relación. Además, confirmó en ‘Magaly TV: La Firme’, que la hija de Melissa Klug espera un hijo de él.

Ahora, Samahara Lobatón señala que se siente en paz luego de tomar una gran decisión, sin embargo, no es feliz.

“ Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz ”, se lee en la publicación.

Melissa Klug sobre peleas de Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Es muy fácil hablar y criticar”

Después de las peleas mediáticas de Samahara Lobatón y Bryan Torres, donde la influencer lanzó la ropa del cantante desde la ventana de su casa, Melissa Klug se pronunció sobre la complicada situación que atraviesa su hija, quien está embarazada de su segundo bebé.

En ese sentido, la empresaria afirma que está ‘tensa y preocupada’ por los conflictos de la influencer. Además, considera que es fácil criticar cuando no se conoce la realidad de cada uno.

“Nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil hablar y criticar cuando nadie sabe lo que uno pasa”, declaró para Trome.

