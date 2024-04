En la última edición de su programa, Magaly Medina le pidió a Melissa Klug y a Abel Lobatón, que lleven a terapia a su hija Samahara, debido a los continuos episodios de violencia en las que es protagonizas junto a su aún pareja.

“Ella tiene padres creo que deberían obligarla a tomar terapia porque de lo contrario ella no está capacitada para ser una mamá responsable si expone así a sus hijos a este tipo de peligros”, dijo Magaly Medina.

Luego continuó con: “un hombre otra vez le está pidiendo que con barriga y todo se vaya del lugar donde vive”.

Samahara sorprende al ser fotografiada fumando en la calle durante su embarazo

En la última edición del programa de Magaly Medina, se mostraron imágenes de Samahara Lobatón, pese a que su aún pareja, Bryan Torres, confirmara su embarazo a través e sus redes sociales y en una entrevista con la popular Urraca.

La fotografía que se muestra en la nota periodística fue enviada al Chismefono de Magaly Tv y rápidamente se difundió a nivel nacional, generando un nuevo revuelo en torno a la hija de Melissa Klug.

“Hoy día he hablado con ella, ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos”, dijo Bryan Torres a Magaly Medina.