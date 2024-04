Tras los rumores de una supuesta ruptura del romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la modelo peruana y el conductor argentino aparecen juntos otra vez en las redes sociales, lo que pone un parche a quienes deslizaban la posibilidad de que la pareja se había separado.

Como se sabe, de un tiempo a esta parte la prensa peruana y argentina daban cuenta de una serie de rumores en torno a una presunta separación de la actriz peruana con el reconocido conductor de Argentina, incluso se habló de una infidelidad por parte de Marcelo Tinelli.

Ello a pesar que la modelo, bailarina y actriz peruana Milett Figueroa ya había asegurado que se encuentra bien con su pareja; y que todo lo concerniente a su relación solo podrá ser confirmada por ellos mismos.

No obstante, este fin de semana, la pareja optó por callar esas versiones y se lució en Instagram. Precisamente, Marcelo Tinelli, publicó en su cuenta oficial de Instagram, fotos en la que aparecen juntos abrazados .

Asimismo, el conductor argentino publicó fotos y videos en el que aparece Milett Figueroa bailando en una reunión con amigos cercanos a la pareja en Argentina, en la que hubo parrillada.

Instagram Tinelli.

“Soy la única que sé la verdad”

Días atrás, cuando la prensa de espectáculos de Argentina, le preguntó a Milett Figueroa sobre la supuesta separación con Tinelli, afirmó que todo marchaban bien. “Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”, dijo al programa LAM.

La actriz asegura que está en un buen momento de su relación. “Se han hablado tantas cosas que yo digo ‘¿qué novela estoy viendo? Porque no me presentaron el tráiler’. No me puede fastidiar nada de lo que se pueda decir en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo lo que se dice, o lo que no se dice, para un poco investigar sobre las relaciones públicas”, agregó.

