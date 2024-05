Melissa Klug le restó importancia a las declaraciones de Abel Lobatón, quien dijo que nadie conocía a la empresaria hasta que estuvo con él, pues era una figura pública por ser futbolista.

“ ¿Responderle a Abel Lobatón? Ahorita para qué, que él siga hablando, si pasa algo él me puede llamar o lo puedo llamar para hablar de nuestras hijas, pero después, no es mi amigo, no lo llamo a preguntar cómo está ”, expresó en ‘América Hoy’.

Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ considera que su expareja no debería estar hablando de los problemas de Samahara Lobatón.

“En ese caso es Samahara la que debería hablar con su papá para decirle que se limite en sus entrevistas a hablar de un tema privado, es su hija, ¿no?”, añadió.

Abel Lobatón asegura que él hizo famosa a Melissa Klug: “La gente se olvida de las cosas”

Abel Lobatón decidió hablar de su relación con Melissa Klug y afirmó que la madre de sus hijas se hizo famosa luego de estar con él, pues ella no era conocida en la farándula.

Esto sucedió en una entrevista que tuvo el exfutbolista con Giancarlo Granda, pues el periodista deportivo le dijo que él estuvo con una persona ‘muy pública’, sin embargo, Lobatón le hace una aclaración.

“Yo creo que fue al revés, Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie. La gente se olvida de las cosas, no tiene memoria”, sostuvo.