Abel Lobatón decidió hablar de su relación con Melissa Klug y afirmó que la madre de sus hijas se hizo famosa luego de estar con él, pues ella no era conocida en la farándula.

Esto sucedió en una entrevista que tuvo el exfutbolista con Giancarlo Granda, pues el periodista deportivo le dijo que él estuvo con una persona ‘muy pública’, sin embargo, Lobatón le hace una aclaración.

“ Yo creo que fue al revés, Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie. La gente se olvida de las cosas, no tiene memoria ”, sostuvo.

El padre de Samahara Lobatón admitió que luego de que Melissa estuviera con Jefferson Farfán, se hizo más mediática.

“Ella estuvo primero estuvo conmigo, tuve dos hijas maravillosas con ella; de ahí pasó algo con otra persona [en referencia a Jefferson Farfán], que se hizo más mediática”, expresó el popular ‘Murciélago’.

Abel Lobatón se pronuncia tras peleas de Samahara y Bryan: Ella lo mordió, toda acción tiene reacción

Abel Lobatón decidió comentar sobre las fuertes peleas de su hija Samahara Lobatón y Bryan Torres. El exfutbolista indicó que el cantante enseñó las lesiones que le hizo la influencer cuando ambos tuvieron un conflicto en plena vía pública en el 2023.

El exdeportista contó que conversó con ambos y que Bryan le mostró lo que Samahara le hizo en el brazo, por ello él la empujó.

“Primero pregunto las dos versiones, le digo a ella qué pasó y me dice ‘no me quiso dar el telefóno’ y el chico agarra y me muestra, mira cómo me ha metido la uña, me ha mordido. Entonces cuando él quiso sacarse (a ella de encima) ahí es donde la golpea, entonces una acción tiene una reacción”, manifestó Lobatón a ‘Tiempo Muerto’.

